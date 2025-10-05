Fútbol Femenino
El Amigos del Duero araña un punto al Capiscol CF "B"
Las zamoranas se mantienen en la mitad de la tabla y reafirman su buen inicio de curso
El Caja Rural Amigos del Duero sacó ayer un valioso punto de su visita al Municipal Teodoro Tejedor al firmar un empate sin goles frente al filial del Capiscol CF en un partido en el que, si bien ambos conjuntos tuvieron ocasiones de llevarse la victoria, acabó sin tantos y con el consiguiente reparto de botín.
Las zamoranas plantearon un valiente encuentro contra un rival que acudía al choque invicto y que encontró más dificultades de las previstas, pudiendo caer el duelo en manos de las visitantes, que mantienen así su buen tono en el inicio liguero.
