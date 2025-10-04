Regional de Aficionados
El Zamora CF "B" se lleva el primer derbi del curso
Palmero, Hugo y Berni pusieron los goles en el triunfo rojiblanco ante el Moraleja CF
J. B.
El Zamora CF "B" se adjudicó el primero de los muchos derbis provinciales de la temporada en la Liga Regional de Aficionados al imnponerse al Moraleja CF por un contundente 3-0 en un partido que se decantó en favor de un acertado cuadro rojiblanco.
El filial, que llegaba al encuentro invicto, cortó el despertar de los gualdinegros en la última jornada, haciendo encajar a los de Óscar Sánchez su tercera derrota en cuatro jornadas.
Palmero, con una vaselina en el minuto 7, rompió pronto el 0-0 y comenzó a desequilibrar un choque que terminó de romperse en favor de los locales en la segunda mitad, a la que el Moraleja CF llegó tras fallar Sergio Vega un claro mano a mano que detuvo Hugo.
En la reanudacion, Hugo Hernández terminó con las esperanzas de los visitantes, que no cejaron en su empeño por igualar una contienda que selló el definitivo 3-0 de Berni.
