El Villaralbo consigue en la recta final una merecida victoria

El CD Villaralbo consiguió una merecida victoria que no pudo materializar hasta el minuto 85 tras mostrarse claramente superior a un Virgen del Camino que pagó muy cara su falta de ambición. Los zamoranos buscaron una victoria que necesitaban con urgencia y la encontraron en la recta final del partido disputado en el estadio Los Barreros.

Comenzó el encuentro con un claro tanteo entre ambos rivales que pareció romper Chechi en el minuto 5 con una incursión por su banda pero no encontró rematador a su centro. Yla réplica no se hizo esperar porque Alberto Martínez se fue por la izquierda y su disparo lo rechazó a córner el portero Miguel.

El partido comenzó a animarse y ambos equipos comenzaron a jugar en el área contraria. El Villaralbo dispuso de un par de ocasiones para desequilibrar el empate inicial, pero no aparecía el rematador en cada acción. Incluso en un libre directo lanzado por Lolo estuvieron a punto de marcar los azulones que no dejana respirar a sus enemigos.Pero el gol se seguía resistiendo pese a que los córners se sucedían, siempre sacados con mucho peligro.

Comenzó la segunda parte con un Virgen del Camino dispuesto a mejorar la pobre imagen que había ofrecido en los primeros 45 minutos pero el Villaralbo no había bajado la guardia y siguió presionando con criterio para seguir creando peligro.

Era cuestión de tener paciencia, y los jugadores de Oji lo sabían. Hugo no terminaba de encontrar el pase definitivo frente a un Virgen del Camino que seguía sin crear peligro real. Por ello, el equio leonés comenzó a mover el banquillo pero poco cambiaron las cosas pese a que ahora jugaba en punta el ex del Zamora Raúl Vallejo.

El Villaralbo siguió basándose bastante en las jugadas a balón parado pero Pumaeirga, muy luchador siempre, no recibía balones claros para ejercer como rematador.

También comenzó a moverse el banquillo zamorano con la entrada de Barbero que reaparecía tras una larga lesión y de Kevin por Enma. Peralta lo intentó desde lejos pero el balón le salió muy desviado y el árbitro no colaboraba nada en impartir justicia, tras arrebatarle un claro penalti al Villaralbo que protestaron airadamente los aficionados.

El partido se iba muriendo poco a poco con un Villaralbo buscando el gol que no llegaba y el ambiente se caldeaba cada vez más en las gradas, pero a veces el fútbol es justo y la justicia llegó en el minuto 87 en un balón que controló en la frontal del área Amando y lanzó un fuerte disparo que entró pegado al poste de la portería visitante para establecer el 1-0 que permitirá a Villaralbo afrontar la Liga con mucha más tranquilidad tras un comienzo deficiente.

.