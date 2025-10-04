Recoletas Zamora - Ardoi: duro estreno para el equipo de Raúl Pérez en el Ángel Nieto

El Recoletas Zamora disputa hoy (20.30 horas) su primer partido del curso en Liga Challenge como local. Un encuentro que afronta con sensaciones positivas tras su primera victoria en Castellón y la intención de repetir éxito frente al potente Ardoi Osés Construcción.

El triunfo de la primera jornada dejó "un doble sabor dulce" a la formación de Raúl Pérez, como apuntaba el técnico días atrás. Un poso de optimismo fruto tanto del buen juego como de superar las difíciles circunstancias que marcaron el debut tras una pretemporada repleta de lesiones. Energía, junto a la del público, que se antoja necesaria para la apertura del curso en el Ángel Nieto con las naranjas midiendo fuerzas con uno de los candidatos al ascenso.

Ardoi Oses Construcción llega a Zamora con una plantilla de altísimo nivel, como así reconocía Pérez antes del partido. "Cuenta con grandes jugadoras como Asurmendi, Julieta Mungo, Mamen, Amaya o Sara Castro y Vicky Llorente, a las que conocemos bien aquí", detallaba sobre el plantel de un adversario que llega "con la obligación de ganar" tras caer en su estreno frente al gran favorito, Azul Marino Mallorca por 30 puntos. Un resultado que, en opinión del entrenador del Recoletas Zamora, "es algo irreal, porque a Ardoi le faltaban varias de sus mejores jugadoras" y que "va a llevarlas a intentar reaccionar para no ponerse con 0-2" tan pronto.

Así pues, se espera un oponente muy motivado para el Recoletas Zamora en un duelo "con estilos muy similares", según apuntaba Pérez en las previa del choque. "Al igual que nosotras, se trata de un conjunto que tenga muchas jugadoras grandes, aunque cuente con más altura y envergadura que Castellón. Es un grupo que corre bien la pista, que aprieta en defensa y le gusta ir a busca al rival", detallaba el entrenador del cuadro zamorano sobre un Ardoi Osés Construcción que "con seguridad planteará un partido muy complicado" y del que destacó, principalmente, "la gran experiencia que acumulan sus jugadoras", varias con pasado en la élite nacional.

Pese al gran plantel de las navarras y su condición de favoritas a luchar por el ascenso esta temporada, el Recoletas Zamora no dará un paso atrás. Y mucho menos en casa. Así lo aseguraron hace poco tanto Davinia Ángel como un Raúl Pérez confiado en "el buen trabajo que ha realizado todo el equipo a lo largo de la semana" que ha llevado a su roster "a seguir creciendo". Progresión a la que espera que se una "esa moral y energía" del exitoso estreno liguero para plantar cara esta tarde.

"El equipo está más preparado que en la primera jornada, aunque tenemos un rival de más entidad enfrente", apuntaba al respecto el entrenador, que considera tanto "el control del rebote como el ritmo del partido" los aspectos clave a manejar si el Recoletas Zamora quiere poner su balance en 2-0 esta jornada.

Para ello, para intentar controlar el juego bajo aro y el paso del tiempo, Raúl Pérez contará con la misma rotación de la que ya disfrutó en la primera jornada. Una gran noticia, pues al término del encuentro del pasado sábado en Castellón se especuló con una posible lesión de Aina Martín tras sufrir un problema en su rodilla durante el transcurso del juego. Sin embargo, el lance quedó en un susto y, según apuntó el club durante la semana, será de la partida esta tarde en la apertura de la Liga Challenge en el Ángel Nieto.