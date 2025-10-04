Fútbol / Regional de Aficionados
El Noname logra su primera victoria en categoría regional
Asiel y Nico firmaron los goles del conjunto de Losada para superar al Sariegos de Bernesga
J. B.
El CD Noname consiguió, tras la disputa de cuatro jornadas, su primera victoria en categoría regional al superar ayer al CD Sariegos de Bernesga por 0-2 en un partido que los hombres de Miguel Losada resolvieron durante los últimos minutos.
Si bien las sensaciones del bloque gris habían sido buenas en las tres primeras jornadas, los resultados no acompañaron al bloque zamorano hasta ayer. Un punto de inflexión que cobró forma de forma tardía, tras un encuentro trabado y con no demasiadas ocasiones de gol ante un Sariegos de Bernesga que maniató por momentos el gran potencial ofensivo de los visitantes.
De hecho, en la recta final del partido, todo parecía indicar que la contienda acabaría en tablas. Sin embargo, apareció el gran fichaje del CD Noname, Asiel, para dar un golpe sobre la mesa con el 0-1 en el minuto 89 y facilitar así el primer triunfo de los suyos. Un éxito que rubricó, a continuación, Nico Santiago con el definitivo 0-2 con el que concluyó el duelo.
- Estos son los pueblos más ricos de Zamora, según su renta: más de 30.000 euros al año
- El pueblecito de Zamora que hace 465 millones de años tenía mar y playa
- Silvia Clemente presenta su partido en Zamora con el aval del Mecyl y Tierra de Sabor, pero ¿quién es Daniel Andrino, su coordinador en la provincia?
- Caso de la exalcaldesa de Burganes de Valverde: un ingeniero y un constructor, citados como investigados
- Pillado por la carretera de La Aldehuela de Zamora a 137 kilómetros por hora, casi el triple de la velocidad permitida
- Fiesta de la Vendimia de Toro 2025: programa completo
- El sorprendente hallazgo junto a un contenedor en Torremolinos: Un pueblo de Sayago recupera un "tesoro"
- Adiós a las largas colas para viajar desde Zamora: ya hay solución para las líneas con más demanda tras la implantación de Buscyl