El Noname logra su primera victoria en categoría regional

El CD Noname consiguió, tras la disputa de cuatro jornadas, su primera victoria en categoría regional al superar ayer al CD Sariegos de Bernesga por 0-2 en un partido que los hombres de Miguel Losada resolvieron durante los últimos minutos.

Si bien las sensaciones del bloque gris habían sido buenas en las tres primeras jornadas, los resultados no acompañaron al bloque zamorano hasta ayer. Un punto de inflexión que cobró forma de forma tardía, tras un encuentro trabado y con no demasiadas ocasiones de gol ante un Sariegos de Bernesga que maniató por momentos el gran potencial ofensivo de los visitantes.

De hecho, en la recta final del partido, todo parecía indicar que la contienda acabaría en tablas. Sin embargo, apareció el gran fichaje del CD Noname, Asiel, para dar un golpe sobre la mesa con el 0-1 en el minuto 89 y facilitar así el primer triunfo de los suyos. Un éxito que rubricó, a continuación, Nico Santiago con el definitivo 0-2 con el que concluyó el duelo.