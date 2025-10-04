Domingo de trabajo duro para el BM Caja Rural Zamora

El BM Caja Rural Zamora afronta mañana domingo su cuarto compromiso liguero de la temporada en el Ángel Nieto a partir de las 12.00 horas. Un duelo que, al contrario de lo que podrían indicar las tres victorias consecutivas con las que ha iniciado el campeonato, obligará a los pistacho a ponerse el mono de faena. Principalmente porque su rival será un Grupo Covadonga conocido por nunca dejar de pelear y ser uno de los múltiples conjuntos del Grupo B de Primera Nacional que aspira a la zona alta de la tabla.

"Grupo Covadonga es un equipo que trabaja de forma muy sistemática. Un equipo con jugadores no muy grandes pero muy bien dotados técnicamente, que tiene un juego eléctrico y en ataque saben muy bien a lo que juegan", comentaba sobre los asturianos un Félix Mojón consciente también de las dificultades que su oponente plantea defensivamente: "si bien no cuentan con kilos atrás, lo suplen con una zaga profunda y que intenta ir arriba, además de correr muchísimo". Características que, en su opinión, llevarán al duelo a ser "un partido de mucha velocidad, con muchas transiciones y también muchos goles".

Con esta idea de Grupo Covadonga en mente, así como su versatilidad defensiva y su resiliencia en pista, al BM Caja Rural Zamora parece que no le quedará otra mañana que enfundarse el mono de trabajo y firmar un partido mucho más completo que los completados hasta la fecha. Un encuentro en el que Mojón aspira que su equipo repita "la buena labor firmada ante BM Safa" en el que "pese a errores corregibles, el grupo cumplió a la perfección el plan de partido y puso en práctica todo lo entrenado durante la semana".

Los pistacho quieren, nuevamente, anular las virtudes de su oponente y ser "el contrapunto" en pista de un Grupo Covadonga que, sin embargo, podría llevar a los "Guerreros de Viriato" a dejar un poco a un lado su habitual seña de identidad. Y es que, ante un conjunto con inferior envergadura, la lógica invita a los zamoranos a sacar partido de su mayor capacidad física. "Renunciar a nuestros principios de juego nos cuesta, pero a veces hay que hacerlo y, esta vez, va a tocar. Somos más fuertes y hay que usarlo, pero debemos estar despiertos porque pese suplen la falta de centímetros con mucha inteligencia e intensidad", reconocía un Félix Mojón que no podrá contar para el encuentro con Gigi y con Pau Ortega. Dos bajas importantes que abren las puertas a otros hombres.

"Espero que sea el día de Oier, de Guille o de Lalo, como creo que será el de un Raúl que estuvo brillante en Madrid", apuntó el técnico gallego, destacando que Carlos López regresará a la convocatoria junto con un Néstor que podrá debutar con el BM Caja Rural de Zamora y dotar de minutos de descanso a Oseguera, así como ampliar una rotación ofensiva que volverá a sustentarse en la "vieja guardia". n