El CD Villaralbo busca un +3 con el que arrancar

Esta vez tiene que ser. El CD Villaralbo afronta esta tarde un nuevo partido en Los Barreros (17.00 horas) y lo hace con la necesidad de sumar su primer triunfo de la temporada que le permita despegar en la clasificación y lo hace con la buena noticia de poder volver a contar con Barbero y More.

Cierto es que no han tenido suerte los azulones en este inicio de competición y llegan a la quinta jornada con solo un punto en el casillero, un bagaje bastante pobre para lo que se ha visto en el campo y también inmerecido puesto que se ha trabajado para más. Ahora ya, lo que importa es el presente y el futuro, y a eso miran los jugadores de Oji que recibirán esta tarde a otro rival duro, la Virgen del Camino, un plantel complicado ante el que no pueden esconderse. "Es un equipo muy veterano que tiene las ideas muy claras y va a coquetear con el play-off toda la temporada", indicó el entrenador de los villaralbinos respecto a un oponente que es actualmente quinto en la clasificación con 8 puntos frente al penúltimo lugar de los zamoranos. Además de confirmar que han cuajado una gran semana de entrenamiento y que el equipo "trabaja cada vez mejor", Oji sí tiene claro que recibirán a un "plantillón con jugadores veteranos y contrastados en la categoría", lo que les obligará a dar su máximo nivel y permanecer en alerta. De este modo, con la esperanza de sumar 3 puntos en casa para celebrarlos con la afición, el Villaralbo aguarda un encuentro que esperan concluya con la primera de muchas.