Fútbol | Tercera RFEF
El CD Villaralbo busca un +3 con el que arrancar
El equipo de Oji recibe esta tarde a La Virgen del Camino con la necesidad de lograr la primera victoria de la temporada
Esta vez tiene que ser. El CD Villaralbo afronta esta tarde un nuevo partido en Los Barreros (17.00 horas) y lo hace con la necesidad de sumar su primer triunfo de la temporada que le permita despegar en la clasificación y lo hace con la buena noticia de poder volver a contar con Barbero y More.
Cierto es que no han tenido suerte los azulones en este inicio de competición y llegan a la quinta jornada con solo un punto en el casillero, un bagaje bastante pobre para lo que se ha visto en el campo y también inmerecido puesto que se ha trabajado para más. Ahora ya, lo que importa es el presente y el futuro, y a eso miran los jugadores de Oji que recibirán esta tarde a otro rival duro, la Virgen del Camino, un plantel complicado ante el que no pueden esconderse. "Es un equipo muy veterano que tiene las ideas muy claras y va a coquetear con el play-off toda la temporada", indicó el entrenador de los villaralbinos respecto a un oponente que es actualmente quinto en la clasificación con 8 puntos frente al penúltimo lugar de los zamoranos. Además de confirmar que han cuajado una gran semana de entrenamiento y que el equipo "trabaja cada vez mejor", Oji sí tiene claro que recibirán a un "plantillón con jugadores veteranos y contrastados en la categoría", lo que les obligará a dar su máximo nivel y permanecer en alerta. De este modo, con la esperanza de sumar 3 puntos en casa para celebrarlos con la afición, el Villaralbo aguarda un encuentro que esperan concluya con la primera de muchas.
