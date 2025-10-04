El Caja Rural River Zamora, sin opción ante el Ence Marín FS

El Caja Rural River Zamora no pudo romper la dinámica de resultados negativos en el inicio de temporada al encajar su tercera derrota a manos de un Ence Marín Futsal que se mostró claramente superior a las zamoranas. Un bloque que trató de ahcer su juego, pero que no tuvo el acierto ni las armas para derribar al bloque local.

Si bien las visitantes completaron un gran primer cuarto de hora de partido, se desinflaron a raíz del 1-0 de Cecilia. Un tanto que permitió a las locales ganar confianza y ampliar diferencias entre el final del primer tiempo y el inicio del segundo. Lara puso el 3-1 y dio algo de esperanza a las suyas, pero el Caja Rural River Zamora no volvió a ver puerta hasta el definitivo 6-2 en el último minuto.