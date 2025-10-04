El Caja Rural CB Zamora pone su liderato en juego

El Caja Rural CB Zamora saltará esta tarde (17.30 horas) a la pista del Ángel Nieto para afrontar un nuevo derbi contra Tizona Burgos. Un duelo autonómico que, sin embargo, no será otro cualquiera. Los focos de Primera FEB se centran este sábado en el equipo azulón, que por primera vez pondrá su recién estrenada condición de líder de la liga en juego.

La primera plaza del bloque de Saulo Hernández no deja de ser una anécdota, como reconocía el técnico en los días previos, aunque también "no deja de ser algo genial ver a Zamora ahí arriba, al frente de algo positivo, para variar". Quizá por ello, aunque el liderato no sea el objetivo del Caja Rural CB Zamora, la intención de los azulones no es otra que defenderlo con uñas y dientes. Empezando hoy, ante un Tizona Burgos que sí cuenta con las primeras plazas de la clasificación en su punto de mira.

La Primera FEB vuelve a Zamora y lo hace con Saulo Hernández y los suyos deseando que se viva "un día muy especial en todos los sentidos", quizá buscando repetir el estreno de 2024 en el que las gradas del Ángel Nieto vibraron con un triunfo por 20 tantos. Aunque, al técnico, le bastaría "con ganar de un punto, en el último minuto y de manera injusta"; tanto porque "en esta liga, guste o no, lo que importa son el número de victorias" como porque el rival a batir es "un grandísimo equipo".

El potencial de Tizona Burgos ya se pudo atisbar en el Ángel Nieto el pasado mes de septiembre con motivo de la Copa de Castilla y León. Un último precedente en el que, pese al plantel de garantías que dirige Jordi Juste, la contienda acabó con un 107-102 en favor de los zamoranos. Marcador que será extraño que se repita.

Saulo Hernández y Jordi Juste son dos técnicos que se conocen bien y que, en su particular y continua partida de ajedrez con pizarras de baloncesto, no dejan pasar la oportunidad de corregir errores. Y si bien el zamorano ha asegurado que "en esta época de la temporada en lo que nos centramos todos es en el equipo propio" y en "potenciar el bloque y competir" y "no es momento para ajustes tácticos", a buen seguro los dos entrenadores han sacado lecturas de aquel duelo para dar un salto cualitativo hoy.

Eso sí, como bien aseguró el técnico del Caja Rural CB Zamora, lo previsible es que el espectáculo no falte ya que los azulones y sus adversarios tienen un estilo marcado por el ritmo y la verticalidad. "Somos dos equipos que optamos por un baloncesto dinámico y eso no va a cambiar", confirmaba Saulo, destacando que es también el sello de un Juste llamado a mantener la identidad de los burgaleses pese a los múltiples cambios en verano. Salidas que no han debilitado a Tizona Burgos, que mantiene en sus filas a talentos como Seoane, Ayoza o Vila y que ha fichado a grandes jugadores como Zidek, Jackson, Brown o un Gerard Jofresa que regresaba a sus filas.

Frente a este cualificado adversario, el Caja Rural CB Zamora apostará por mantener sus señas de identidad. Defender con intensidad, cerrar el rebote defensivo y buscar ataques certeros; siempre sin bajar los brazos, buscando igualar la "agresividad" burgalesa. Una tarea para la que cuenta hoy con un nuevo efectivo, Toni Naspler. El base estará hoy disponible para los azulones, que afrontan el partido sin bajas en su rotación buscando una segunda victoria que haga soñar a su afición. Y, por qué no, retener unos cuantos días más el liderato en Primera FEB.