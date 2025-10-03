Zamora B y Moraleja se citan en los anexos

La Regional de Aficionados acoge un sábado plagado de actividad para los cuatro equipos de la provincia en esta categoría. Lo más llamativo es, sin duda, el derbi que protagonizarán el Zamora B y el Moraleja CF en los anexos del Ruta de la Plata (16.00 horas). Los rojiblancos han empezado con mejor pie y tratarán de prolongar su buen momento ante el cuadro de Tierra del Vino que solo tiene un punto en el casillero. En la misma situación se encuentra el Noname de Miguel Losada que se desplaza para visitar al Sariegos del Bernesga.

Mientras, el CD Benavente también quiere seguir de dulce. Los tomateros reciben esta tarde al Helmántico en el Luciano Rubio (17.00 horas) con el reto de consolidarse en la zona alta.