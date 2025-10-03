Primer tropiezo en Liga del Atlético Benavente

Primer revés en la Liga del Caja Rural Atlético Benavente. No fue su mejor día y acabó perdiendo ante un rival vallisoletano, el Tierno Galván, que se mostró más acertado en ataque. Fue un enfrentamiento muy intenso y con alternativas en el marcador.

Los blanquiazules fueron a por faena desde el principio. Ya en el primer minuto de juego y en su primera acción de ataque de ataque llegó el primer tanto. Jonás Sánchez abrió el marcador. Sin embargo, la alegría no fue completa. Poco después Álvaro Martínez igualó el resultado. Y es que el CD Tierno Galván había salido respondón.

A partir de ahí, el enfrentamiento se igualó. A los dos les costó anotar. Las intervenciones de los dos porteros, muy bien arropados por la defensa, evitó que se vieran más goles con el paso de los minutos. Tuvo más tiempo el balón, el Atlético Benavente, pero no fue capaz de mover el marcador antes del descanso al que se llegó con empate a uno.

Tras el paso por los vestuarios, se repitió el mismo guion que en la primera mitad. Aitor Blanco adelantó de nuevo al equipo de Miguel Ángel Macías. Aitor Blanco, un minuto más tarde firmó el 1-2. Pero la alegría fue efímera, ya que un minuto después Álvaro Vallejo empató para el conjunto vallisoletano. Precisamente, el jugador fue el autor del 3-2 que culminaba la remontada local. La sorpresa era evidente en el Lalo García. Los rojiblancos estaban derrotando a un rival invicto en la Liga.

Sin embargo, el Caja Rural Atlético Benavente supo reaccionar, y en el minuto 29 igualaba el marcador gracias al acierto de Pablo Sanz. Empezaba un partido nuevo. Restaban diez minutos y podía suceder absolutamente de nada. A los visitantes les costaba mucho acabar de cerrar el partido y conseguir mantener su buena trayectoria de victorias.

Y así fue. Álvaro Vallejo, una auténtica pesadilla para los benaventanos, hizo el "hat trick "a un minuto para la conclusión del partido. Al Atlético Benavente le entraron las prisas y se volcó en busca de un nuevo empate. Pero no lo consiguió.

Así, el equipo de Macías encaja su primer revés del campeonato liguero, pero no tendrá tiempo para lamerse las heridas. La próxima semana toca Copa del Rey ante Leis Pontevedra.