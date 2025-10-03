El Piragua Cross pone fin al curso deportivo en Villaralbo

La temporada de piragüismo 2025 cierra de forma oficial en Castilla y León, y lo hace en Villaralbo donde este sábado se celebrará el V Regional de Piragua Cross, rindiendo homenaje a la figura de Mauro Rodríguez. La cita se presentó este viernes en Caja Rural, principal patrocinador de una competición organizada por la Territorial y el club anfitrión, el Fluvial de Villaralbo, y que parte con el firme reto de convertir el fin de curso en una fiesta deportiva con una modalidad que ha ido creciendo en adeptos a lo largo de los últimos años. De los 80 que participaron en la primera edición, se pasa a los 150 deportistas que se citan este año procedentes de Valladolid, Salamanca, Burgos, León, Palencia y, por supuesto, Zamora donde estarán representados todos los clubes de la provincia. El Campeonato, puntuable para la Copa Nos Impulsa-Junta de Castilla y León arrancará a las 16.30 horas con las primeras salidas que irán siendo sucediéndose de forma ordenada hasta dar con los ganadores, tanto en kayak como en canoa, en las categorías Infantil, Cadete, Juvenil, Sub-23, Sénior y Veteranos. Con la victoria como reto, los palistas afrontarán una carrera de 2 kilómetros para luego llegar al agua y recorrer 3.000 metros, dos vueltas al circuito que marcarán la clasificación.

Durante esta presentación, el presidente de la Federación, Rubén García Pedruelo, mostró su deseo de que este Piragua Cross vuelva a ser un éxito con el que poner el broche final a un curso duro, aunque fructífero, y no dudó en ensalzar los buenos resultados de los palistas en los últimos meses en los que también incremento en las licencias de canoa, que habían descendido considerablemente en los últimos tiempos. En cuanto a la representación zamorana en este Regional, habrá serios candidatos al oro en unas instalaciones que, tal y como confirmó el alcalde de Villaralbo, Santiago Lorenzo, ampliarán y se actualizarán en los próximos meses para dar el mejor servicio a los palistas del Fluvial, entre los que destaca Ariadna Fernández, que acudió a la presentación de una prueba en la que tomará la salida y luchará por estar en lo más del podio.