El Caja Rural Atlético Benavente quiere seguir invicto ante Tierno Galván

El arranque de Liga 25-26 del Caja Rural Atlético Benavente ha sido espectacular, y todos en la entidad blanquiazul quieren prolongar este buen momento. Los benaventanos son actualmente segundos en la tabla de clasificación con pleno de victorias, aunque empatados con el Leis Pontevedra que es ahora mismo el equipo que se encuentra a la cabeza en la competición casera y que se medirá mañana sábado con el Guardo de Palencia.

Con el reto de no perder comba con los gallegos y seguir aspirando a todo, el plantel de Miguel Ángel Macías afronta su siguiente encuentro de Liga en Segunda División B, que disputará hoy viernes a las 20.30 horas en feudo de Tierno Galván, ahora mismo décimo en la tabla. El reto, por tanto, está claro, y el objetivo para por sumar el máximo botín, pero poniendo sobre la pista un buen juego que se haga también atractivo para los aficionados. Hay que recordar también que el equipo tendrá la semana que viene encuentro de Copa del Rey, por lo que este adelanto de liga es clave para llegar a la cita "copera" con plenas garantías. Se da la circunstancia de que el rival en el Torneo del KO será, precisamente, el Leis, por lo que la exigencia será máxima.

El River recibe al Vilalba

También tendrá un encuentro más que exigente el Caja Rural River Zamora, que necesita despegar de una vez por todas. Los capitalinos juegan en el Manuel Camba (sábado, 18.30 horas) por un equipo que el pasado curso peleó en la zona alta. Sin embargo, este año los gallegos tampoco han arrancado bien y se espera un encuentro de necesidades para poder dar un salto en la tabla y no hundirse en la zona baja. n