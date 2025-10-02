Vuelve el Kilómetro Urbano Fiesta de la Vendimia "Ciudad de Toro"

La localidad de Toro vivirá este domingo, 5 de octubre, una nueva edición de su Kilómetro Urbano Fiesta de la Vendimia "Ciudad de Toro", una cita popular que cuenta con gran acogida dentro del mundo atlético de la provincia que se presenta con la intención de ofrecer una gran jornada a todos los niveles en la ciudad de Doña Elvira.

Con la plaza de San Francisco como epicentro elegido por la organización para este vigésimo octavo capítulo de la prueba, el kilómetro regresa con sus puertas abiertas a todos aquellos que quieran tomar parte del mismo, esperándose una gran participación por parte de los corredores locales del Vino de Toro, así como de otros clubes zamoranos y de provincias limítrofes. Atletas que, junto a aquellos corredores populares que quieran tomar parte, darán forma a una matinal cargado de deporte y hermandad que arrancará a las 12.00 horas con la carrera destinada a los Sub-14 masculinos y que concluirá pasadas las 13.25 horas con la disputa de la prueba de categoría absoluta.

Por supuesto, el Kilómetro Urbano Fiesta de la Vendimia Ciudad de Toro regresa de la mano del Vino de toro Caja Rural, organizador de esta prueba que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Toro, CRDO Toro y la colaboración de Caja Rural de Zamora, Diputación de Zamora, Policía Municipal de Toro y la agrupación local de Protección Civil. Impulsores, junto a diversas marcas locales, de una de las citas más emblemáticas del calendario atlético en Toro.