Récord de recaudación y participación en la Carrera de la Guardia Civil de Zamora

La XIV Carrera de la Guardia Civil, celebrada en Zamora el pasado domingo, batió récord de participación y recaudación, un éxito que superó a la amenaza de lluvia que acompaño la jornada, que se destina íntegramente a las Becas de Investigación de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) a través de la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo.

En esta edición participaron 4580 personas corriendo, andando o patinando, y se obtuvieron 32.980 euros, lo que significa un récord de recaudación y de participación, desde que comenzara la primera edición en el 2012. En total, en estas 14 ediciones se han recaudado 265.377,02 euros.

De este modo, FEDER invertirá toda la recaudación en una nueva convocatoria de ayudas a la investigación de Enfermedades Raras. Estas convocatorias nacieron en el año 2015, a raíz de la cuarta edición de la Carrera, para fomentar la investigación y apoyar proyectos presentados por asociaciones de FEDER y ejecutados por centros de investigación en España. Una de las dos becas de la primera edición llevó el nombre del niño Hugo Vara, motor y alma de la Carrera de la Guardia Civil de Zamora. El año pasado FEDER invirtió 550.000 euros, llegando a financiar 23 proyectos de investigación de Enfermedades Raras.

La fiesta de la solidaridad volverá el cuarto domingo de septiembre del 2026, el día 27, y desde la Organización, han mostrado su agradecimiento a patrocinadores, colaboradores y a los participantes, no sólo por la cantidad conseguida sino también por ayudar a visibilizar las enfermedades raras.