El pabellón Manuel Camba de Zamora cuenta dos nuevas dependencias polivalentes para el desarrollo de actividades deportivas

El pabellón Manuel Camba, ubicado en la Ciudad Deportiva de la capital, cuenta con nuevas estancias en el primer piso que se destinarán a la práctica de diferentes especialidades deportivas. Estas dos nuevas salas, con sus correspondientes aseos, estaban antes ocupadas por la Asociación de Autismo, que cuenta con nueva sede, y ahora las “recupera” la Concejalía de Deportes para ponerlas al servicio de la actividad municipal.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, junto con el concejal de área, visitó este jueves las remozadas instalaciones cuya inversión ha ascendido a 96.175 euros. “La idea que tenemos con estas salas, ahora que ya las tenemos disponibles, es realizar actividades deportivas que se han ido desarrollando en otras instalaciones de la propia Ciudad Deportiva”, indicó Manuel Alesander Alonso, quien añadió que la propuesta inicial que tienen es dedicarlas a actividades y ejercicios que se pueden hacer de sala tipo yoga, pilates o tai chi… o similares a partir del primer trimestre de 2026.

En su intervención, y aprovechando que se encontraban en el Manuel Camba, quiso recordar las actuaciones que se han realizado en los últimos tiempos en la instalación, con un desembolso de unos 300.000 euros destinados a los nuevos marcadores o el arreglo de la tarima. Asimismo, anunció que próximamente se licitará la mejora en la iluminación en la zona de la pista y grada con un sistema similar al que ya se disfruta en el Ángel Nieto.