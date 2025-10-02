Marco Torres, jugador del Balonmano Zamora: "Covadonga es un equipo que siempre pelea"

Marco Torres, jugador del Balonmano Caja Rural Zamora, fue este jueves autocrítico tanto consigo mismo como con su equipo pese al gran comienzo de temporada. Una valoración que le hizo asegurar que los zamoranos necesitan mejorar y "dar el cien por cien" cuanto antes, empezando frente a Grupo Covadonga este domingo. Un choque exigente en el que espera "más concentración" de todos los "Guerreros de Viriato".

"Tres victorias en tres partidos es un buen comienzo. Da mucho ánimo, pero luego ves los partidos y si haces una crítica constructiva podrían haber sido encuentros de más calidad en función a los entrenamientos que hemos hecho", aseguraba el extremo, indicando que bajo su punto de vista "quedan todavía cosas por pulir en los partidos" y que las sesiones de trabajo son superiores a lo que se alcanza a disfrutar sobre la pista los fines de semana.

Torres afirmó que "los entrenamientos son de calidad, pero a mi parecer tenemos que dar más del 50% de lo que hemos dado en estos tres partidos". Una exigencia de la que, por supuesto, no se dejó fuera: "tenemos que mejorar a nivel grupal y la concentración, que es un aspecto más individual. Además, en mi caso, tengo que dar un paso adelante en la finalización, en la que estoy bastante descontento conmigo mismo".

Precisamente, ese paso adelante parece más que necesario este domingo para los zamoranos, que reciben en casa a un duro rival como Grupo Covadonga. Un hecho que no pasaba desapercibido para el zamorano. "Covadonga siempre es un equipo que pelea y al que cuesta muchísimo ganar, por eso hay que dar el máximo", apuntó, señalando de su rival que "cuentan con un gran central" y un estilo de juego de su gusto. Aun así, Torres no obvió que los pistacho tiene también sus armas y que van "mejorando día a día", confiando en los suyos. Un crecimiento que detalló asegurando ver al BM Caja Rural Zamora "bien atrás, pese a algún problema" y recalcando que el déficit ofensivo, "no está en la táctica o el empeño, sino en la falta de acierto de cara a portería que deja al equipo sin unos goles que, al final, se notan" , un error fácilmente subsanable.