Juan Sabas, entrenador del Zamora CF: "Vamos a jugar con nuestra identidad y que el CD Tenerife no se sienta cómodo"

En play-off se vive mejor o, como comentó Juan Sabas, más tranquilo. “Siempre que consigues, por números o por haber hecho las cosas más o menos bien, estar de los puestos de privilegio te da muchísima más tranquilidad y más serenidad”, admitió el entrenador de un Zamora CF que volará este viernes hasta Tenerife para visitar al líder. “Es una semana de trabajo igual, ahora nos viene el coco de la categoría, el equipo líder indiscutible con unos números increíbles y un reto a superar más en la competición y en la vida”.

A este respecto, sí quiso aclarar que no han variado su forma de trabajar y tampoco está en juego su identidad, más allá de quien sea el rival que esté enfrente. “Nosotros hemos trabajado de la misma forma, vamos a jugar con nuestra misma identidad, vamos a intentar ser un equipo valiente, tratando de que el Tenerife no se sienta cómodo en ningún momento y vamos a ser un equipo ambicioso, tenemos que serlo”.

De mismo modo, sí recordó que el Heliodo es un estadio que da respeto por todos los momentos que ha vivido en “Primera y Segunda” pero también por la plantilla con la que medirán fuerzas que “está plagada de futbolistas con muchos minutos en más categorías”. “A partir de ahí nos tenemos que medir y vamos con muchísima ilusión de poder hacer las cosas bien y dar una buena imagen”, añadió.

En la rueda de prensa previa a este encuentro de la sexta jornada también mostró su convencimiento de que el hecho de jugar en un campo de esas características no va a suponer una presión extra para un Zamora que tiene solo la baja de Clavería y que es un plantel con “carácter y personalidad” que es lo que se necesita en este tipo de escenarios y contra estos rivales. “Vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible y que sobre todo nuestra afición y Zamora se sienta orgullosa de lo que podemos desarrollar”, reiteró el entrenador rojiblanco.