La Federación Internacional de Ajedrez planteará en diciembre readmitir a los equipos rusos en sus torneos

Mientras el mundo del deporte se plantea la posibilidad de vetar a Israel por su actuación en la franja de Gaza, la Federación Internacional de Ajedrez reconsiderará en diciembre la participación de los equipos rusos en sus torneos, según ha informado la agencia de noticias rusa TASS. El presidente de la FIDE, el ruso Arkady Dvorkovich, declaró a TASS que "este asunto seguramente se incluirá en la agenda de la Asamblea General de diciembre. Tenemos una Olimpiada el año que viene. Naturalmente, al mismo tiempo estamos monitoreando la situación en el Comité Olímpico Internacional, otras federaciones y el Comité Paralímpico, donde recientemente se decidió restablecer el Comité Paralímpico Ruso. No podemos abstraernos de las recomendaciones de las organizaciones internacionales, ya que nuestros miembros, las federaciones nacionales, también dependen de sus comités olímpicos nacionales".

Mano derecha de Medvedev

Dvorkovich es un economista ruso que fue viceprimer ministro en el gabinete de Dmitri Medvedev desde mayo de 2012 hasta mayo de 2018. Considerado un hombre de confianza de Medvedev, ha llegado a presidir RZhD, la empresa estatal de transporte ferroviario de Rusia y una de las más importantes del mundo. Su padre fue árbitro internacional de ajedrez y él fue elegido presidente de la FIDE en octubre de 2018, sucediendo al singular Kirsan Iliumzhinov.

El presidente de la FIDE, que no se ha pronunciado sobre la guerra en Ucrania, afirmó que "intentamos preservar la paz y la unidad en la familia del ajedrez, para que todos jueguen, para que no haya división. Por lo tanto, la pregunta se planteará y la consideraremos en diciembre", confirmó el ruso.

Situación actual

Los jugadores de ajedrez rusos vieron cómo se suspendía su participación en los torneos por equipos en 2022, tras la invasión de Ucrania. Pero con el paso de los meses esa postura se ha ido desbloqueando, llegando la FIDE a admitir equipos juveniles y paralímpicos en estado neutral. El pasado mes de julio, la selección nacional femenina rusa participó en la Copa del Mundo, bajo la bandera de la FIDE. Respecto al caso de Israel, la FIDE sigue defendiendo la participación de sus ajedrecistas y equipos en competiciones internacionales. Recientemente se produjo un incidente en el Abierto de Sestao de ajedrez, en el que se inscribieron siete ajedrecistas israelíes, que finalmente decidieron no participar ante la presión popular que se produjo, pese al apoyo de la FIDE para que participasen.