Davinia Ángel, jugadora del Recoletas Zamora, antes del duelo ante Ardoi: "Jugando en casa, vamos a salir a tope"

Davinia Ángel, jugadora del Recoletas Zamora, atendió este jueves a los medios de comunicación, que tanto ella como el resto del equipo de Raúl Pérez aguardan "con muchas ganas" el estreno en casa del sábado frente a Ardoi. Un partido en el que espera que las naranjas "lo den todo" y muestren que "luchar cada partido como si fuera el último" es "la identidad del equipo".

"El estreno liguero ha sido muy positivo, la verdad. Creo que el equipo está en muy buen camino y, aunque también nos haya costado un poco porque la pretemporada fue un poco dispersa, está progresando día a día", comentaba la jugadora, apuntando que el grupo "ha sufrido varias lesiones, pero poco a poco se va recuperando. El inicio fue bastante bien creo que esta experiencia nos servirá para el futuro". Ángel destacó precisamente que esas dificultades han hecho al bloque naranja crecer más rápido: "al final, ahora cuando regresen esas jugadoras que han estado lesionadas, supondrá también un apoyo para ellas contar con gente que ya cuenta con más rodaje, que tiene un rol diferente. Creo que, a nivel de grupo, nos ha servido individualmente para trabajar mucho y poder encarar ahora con más armas el trabajo grupal".

En cuanto a sus perspectivas individuales, la jugadora del Recoletas Zamora, reconoció que aspira a mejorar mucho esta temporada. Un progreso que también su técnico, Raúl Pérez, espera e indicó posteriormente. "Es verdad que esperamos mucho de este año y ojalá sea así y crezca mucho. Desde luego, Raúl y el club me dan las herramientas para ello y solo falta que yo las ponga a mi disposición y a la del equipo en pista", afirmó, mostrando también su ilusión por abrir la temporada en casa, ante su afición, en el Ángel Nieto este sábado: "jugar en casa siempre nos hace crecernos un poco, porque nos sentimos respaldadas por nuestra gente, por nuestra grada. Al final, tenemos que darlo todo en los partidos, pero aún más en los encuentros de casa porque son muy importantes para nosotras. Son geniales y encaramos con muchas ganas este primer encuentro en el Ángel Nieto".

Ángel afronta ese debut liguero en el Ángel Nieto con un rol diferente al del pasado curso, siendo ahora una de las jugadoras con más experiencia en el club dentro de la plantilla. Algo que asume con optimismo y las ideas claras: "Me encuentro bien en ese rol. Ahora me dedico a intentar transmitir apoyo y confianza a las jugadoras que acaban de llegar, porque ya llevo un año aquí y eso me permite poder aconsejarlas". "Les transmito que tenemos que estar todas juntas, unidas, que debemos dar siempre el 100% en cada partido, sobre todo en casa. La idea es luchar cada partido como si fuera el último porque creo que esa es la identidad que debe tener este equipo", sentenció la jugadora.

Por último, Ángel destacó que pese a la dificultad que entraña el rival del sábado, el Recoletas Zamora está dispuesto a pelear al máximo por "llevarse la primera en casa" al casillero. "Mentalmente, cuando ganas un partido, llegas con más energía y si tu rival viene de perder de mucho, lo hace más abajo. Ardoi es un gran equipo y no podemos fiarnos de esos resultados, pero jugando en casa y bajo esas circunstancias, tenemos que salir a tope. Tenemos que dar el máximo para llevarnos la primera en casa, salir a luchar", concluyó.