Colby Rogers, jugador del Caja Rural CB Zamora: "Nuestras virtudes son el ritmo de juego y la versatilidad"

Colby Rogers, jugador del Caja Rural CB Zamora, destacó este jueves en rueda de prensa sentirse "muy cómodo" en estas primeras semanas dentro del equipo zamorano. Un conjunto del que destacó su "alto ritmo de juego y su versatilidad" y en el que está viviendo una agradable primera experiencia en el viejo continente.

El escolta americano vivirá este fin de semana su debut como local en Primera FEB. Una experiencia que afronta "poniendo atención a cada detalle". "Busco poner en práctica todo lo que hemos entrenado, todo lo que conocemos del equipo rival y alcanzar el partido lo suficientemente concentrado en ello como para estar pendiente de cada detalle durante las dos horas de juego", comentó Rogers, que afirmaba tener claro "que durante esas dos horas de partido hay que ir al máximo, pues eso te da más opciones de ganar". Una filosofía muy propia del Caja Rural CB Zamora, como subrayó su intérprete Saulo Hernández, destacando que el fin de ese esfuerzo es "hacer que todo el mundo se vaya contento a casa", por lo que la primera idea del jugador es siempre "estar suficientemente mentalizado y preparado" para dar todo en pista.

Rogers, que vive su primera experiencia fuera del baloncesto americano, comentó que la experiencia hasta ahora está "siendo buena". "Todavía hay mucho que aprender, mucho que no sé, pero es una temporada larga y he venido a eso, a aprender", comentaba, destacando que, por ahora, "estoy enfocado en el baloncesto, aunque también quiero adaptarme y conocer lo que ocurre fuera del pabellón, a la cultura de Zamora, es algo en lo que estoy en proceso". Una transición que consideró "está siendo divertida" y "rápida gracias a todas las prácticas que han ayudado a ello, a nivel deportivo, ya que me ha permitido tener más tiempo sobre el parqué, conocer mejor al equipo y también cometer errores y aprender de ellos". "Aprendo cada día y estoy agradecido por estar aquí viviendo esta experiencia", subrayó.

Por lo que respecta al Caja Rural CB Zamora, el escolta destacó que, bajo su punto de vista, el mayor punto fuerte que tiene el equipo es que "intenta jugar rápido, tanto ofensiva como defensivamente". "Buscamos jugar un número alto de posesiones y llevar al rival a un alto nivel de estrés", destacó, apuntando también a "la gran versatilidad de los jugadores de la plantilla" como otra virtud del grupo. "Podemos jugar con grandes y con pequeños, cambiar y mover la pelota tanto desde fuera hacia dentro como al revés. Todo el mundo aporta a ello y puede ocupar roles distintos", analizaba Rogers, quien cree que puede aportar intensidad y compromiso constante a ese estilo de juego. "Mi mayor virtud para ayudar al equipo es intentar ir constantemente al cien por cien. Jugar duro en cada posición en la que pueda aportar, ya que soy un escolta alto y puedo jugar tanto en el exterior como en el 3 en alguna ocasión", indicaba, añadiendo: "esa altura y mi envergadura la intento utilizar par defender tanto al uno o dos rival y evitar que puedan anotar fácilmente". "Ya sea en defensa o en ataque, quiero poner energía y hace que el rival no se relaje, que siempre tenga que preocuparse de mí", afirmaba el jugador, cuyas cualidades ofensivas le permiten "penetrar o buscar tiro". Palabras que apoyó su técnico al asegurar de Colby: "Es un jugador muy completo, que entiende muy bien el baloncesto en ambos lados de la cancha".