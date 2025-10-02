El Caja Rural CB Zamora presenta su equipación: El impulso de una ciudad en azul y blanco

El Caja Rural CB Zamora ha presentado esta mañana en la sede de su principal patrocinador las equipaciones que lucirá durante su segunda temporada en Primera FEB. Camisetas y pantalones de baloncesto con sello zamorano, tanto por su diseño como por las firmas que en ella aparecen.

El conjunto de Saulo Hernández volverá a vestir de azul y blanco, esta vez con una imagen de la catedral de Zamora ilustrando su camiseta en sus dos versiones: blanca con detalles grises y azul en varios tonos. Una imagen representativa del apoyo que el técnico agradeció a instituciones y patrocinadores presentes en el acto, subrayando la importancia de contar con ellos cada temporada. "Nos sentimos muy cómodos y queridos por todos", destacaba el técnico, apuntando que su proyecto "no podría salir adelante" sin el respaldo de Caja Rural o la "significativa apuesta" que tanto Diputación de Zamora como Ayuntamiento de Zamora realizan cada temporada por el baloncesto.

Ese impuso se vio también reflejado en las palabras de Laura Huertos, por parte de Caja Rural; Manuel Alesander Alonso, concejal de Deportes; y Juan del Canto, diputado de Deportes. Los tres dejaron claro el compromiso de sus representados y ensalzaron el buen trabajo que ha realizado el club en los últimos tiempos, así como su trayectoria deportiva ascendente. Además, también quisieron destacar el valor social del equipo zamorano y el reflejo del mismo en las entradas que se registran en cada partido del Caja Rural CB Zamora cada jornada. Aforos que vienen motivados "por el gran espectáculo" que está ofreciendo la escuadra azulona en una liga de altos vuelos como Primera FEB.

Colaboración con Fundación Personas

Pero, además de recibir el apoyo de instituciones y marcas, el Caja Rural CB Zamora también devuelve gran parte de ese impulso a la sociedad zamorana. De hecho, aprovechó la presentación de su camiseta para abrir su proyecto social de cada temporada con la presencia de Fundación Personas, con la que colaborará este sábado. Una asociación que celebra este domingo su tradicional marcha solidaria, actividad que celebra también el 40º aniversario del centro que tiene en Morales del Vino.

El CB Zamora dio así visibilidad a la actividad de Fundación Personas, cuya marcha y labor diaria también fueron elogiadas por los presentes, recordando que este mismo sábado los aficionados que lo deseen tendrán ocasión de apuntarse a la actividad que partirá desde La Marina siguiendo su habitual recorrido para terminar posteriormente en el León Felipe.