Las árbitras zamoranas Aurora Río y Gema Rodríguez se forman con la Territorial

Aurora Río Calonge y Gemma Rodríguez Coito, colegiadas de Zamora, participan en el programa pionero de desarrollo específico para el arbitraje femenino durante la temporada 2025-26 puesto en marcha por el Comité de Árbitros de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol. La iniciativa responde al compromiso del CTA de impulsar y consolidar la presencia de mayor número de árbitras en el fútbol, marcando como objetivo a medio y largo plazo la búsqueda de la excelencia de este colectivo, tanto en el ámbito regional como en el nacional. El programa nace con la finalidad de formar, apoyar y promover a las árbitras castellanas y leonesas, facilitándoles herramientas para su crecimiento deportivo y favoreciendo su ascenso a categorías superiores, garantizando su proyección.