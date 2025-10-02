Fútbol
Las árbitras zamoranas Aurora Río y Gema Rodríguez se forman con la Territorial
Participan en un programa del Comité de Árbitros de la Real Federación de Castilla y León
A. O.
Aurora Río Calonge y Gemma Rodríguez Coito, colegiadas de Zamora, participan en el programa pionero de desarrollo específico para el arbitraje femenino durante la temporada 2025-26 puesto en marcha por el Comité de Árbitros de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol. La iniciativa responde al compromiso del CTA de impulsar y consolidar la presencia de mayor número de árbitras en el fútbol, marcando como objetivo a medio y largo plazo la búsqueda de la excelencia de este colectivo, tanto en el ámbito regional como en el nacional. El programa nace con la finalidad de formar, apoyar y promover a las árbitras castellanas y leonesas, facilitándoles herramientas para su crecimiento deportivo y favoreciendo su ascenso a categorías superiores, garantizando su proyección.
