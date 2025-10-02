Álvaro Romero, jugador del Zamora CF: "El CD Tenerife está en modo apisonadora, pero vamos a intentar ganar"

El Zamora CF está en capilla para afrontar el que, a priori, es el encuentro más complicado del campeonato, el que le llevara a feudo del líder indiscutible, el CD Tenerife que lleva pleno de triunfos en estas cinco primeras jornadas. A pesar de este detalle y del papel de claro favorito del oponente, en el cuadro rojiblanco no se achican y menos después de una semana positiva tras el importante triunfo, con chute de confianza, ante la AD Mérida (3-0). Para quien será un choque especial es para Álvaro Romero, que volverá a la que fue su casa y tiene claro qué tipo de encuentro se verá en el Heliodoro. “Creo que va a ser un partido disputado en todos los aspectos del juego, y el que esté más acertado en las áreas, seguramente, sea el que se lo lleve”, indicó el jugador que está ilusionado por regresar a la que fue su casa, recordando lo bien que lo trataron allí y cómo le apoyaron en todo momento, incluso cuando se lesionó.

Además, en cuanto al plantel tinerfeño indicó que “llevan 5 de 5, con un gol encajado. Están en modo apisonadora, pero nosotros vamos como siempre a mirarle de tú a tú al Tenerife e intentar ganar. No concederles mucho, porque es verdad que son un equipo que arriba tiene mucha dinamita, y nosotros tenemos que intentar aprovechar las que tengamos”, añadió el jugador que espera su oportunidad de hacerse un hueco en el once inicial. “Los dos partidos de Copa vinieron muy bien. Ahora estoy esperando tener minutos y ayudar al equipo cuando me toque, igual que a todos mis compañeros”, apostilló Romero.

Del mismo modo y respecto a la plantilla, recordó que la propiedad “ha hecho un esfuerzo grande, y tenemos prácticamente dos jugadores titulares en cada puesto”. “Si queremos estar los puestos de arriba tenemos que asumir el papel de favorito, de ese equipo dominador. De momento estamos en play-off, que es anecdótico, pero estamos ahí, y tenemos que tener la misma ilusión o las mismas ganas de querer seguir estando ahí”.

Lo que es una realidad es que el equipo ha tenido una semana tranquila y positiva tras un encuentro “en el que fue superior” al rival lo que les hace ir a Tenerife con un plus, conscientes, no obstante, de la dificultad. “Estamos viendo que la categoría, como todos los años, es muy igualada, y que el que abra el marcador siempre tiene más opciones de llevarse los tres puntos, así que en ese aspecto creo que estamos muy bien. Defensivamente, a la hora de la presión, la tenemos muy bien trabajada, muy bien marcada, y creo que a raíz de ahí podemos crecer los partidos, sobre todo si nos ponemos por delante”, concluyó el jugador rojiblanco.