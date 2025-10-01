Fútbol / Liga Provincial
El Villaralbo B es líder de la Provincial tras golear al Racing Benavente
El encuentro acabó con un contundente 6-0
L. F.
El Villaralbo B sumó una importante victoria en su feudo ante uno de los favoritos a llevarse el título. 6-0 al Racing Benavente. El gran arranque azulón obtuvo su premio al culminar Marcos B. un buen centro de David. Marco ampliaba la ventaja cerca del ecuador de esta primera mitad y poco después subía un nuevo gol al tanteador para cerrar una gran primera parte, en la que los benaventanos acusaron el gran ritmo impuesto por los locales.
Tras el paso por vestuarios, los villaralbinos salieron dispuestos a cerrar el partido. Raúl, tras un robo de balón de Marcos B., anotaba el cuarto y los mismos protagonistas elevaban el quinto a un marcador ya insalvable para el conjunto visitante. Fer A. cerraba una goleada que permite a los azulones encaramarse a la primera posición de la clasificación.
