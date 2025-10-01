Piragüismo | Ainnare García, una perla del Duero que quiere ser olímpica

Joven, con unas cualidades indiscutibles y con las ideas muy claras. Ainnare García se ha convertido, por derecho propio, en una de las perlas del piragüismo zamorano y así lo avala una temporada repleta de éxitos en la que la palista se ha desvelado como uno de los jóvenes valores a nivel provincial, autonómico y nacional. Entre sus logros de los últimos meses está la medalla de oro en K-1 3.000 metros en el Campeonato de España de Selecciones, donde también se colgó otros dos bronces; la tercera posición en el Nacional de Maratón; el título de campeona de España de Travesías; la plata en el K-4 en Sanabria… y así una extensa lista que le han permitido mostrarse ante la Federación Española que ya ha puesto sus ojos en ella, aunque esta deportista, todavía en edad Cadete, quiere más.

A sus 15 años lleva casi la mitad de su vida sobre la piragua en una afición que se inició de casualidad "porque mi hermano empezó a remar y a mí me gustó también" y que ahora es una parte fundamental de su vida que combina con sus estudios, algo que lleva bien gracias a la constancia y disciplina que le caracterizan. Ella es consciente de la dureza del Duero, que crea carácter a quienes tratan de surcarlo, pero también que la recompensa al duro esfuerzo es mayor a cualquier sacrificio. "Es verdad que bajar a entrenar en invierno es duro, por las bajas temperaturas y que el río viene alto, pero me merece la pena", recuerda la palista que trabaja prácticamente a diario por cumplir sus sueños, teniendo como referencia a una de las grandes de este deporte como es Teresa Portela, aunque sin obviar lo logrado por las zamoranas Eva Barrios y Laura Pedruelo. La piragüista está a punto de cerrar una gran campaña en la que ha descubierto que con dedicación el premio llega y también que "el maratón se me da bien y es más divertido", sabedora, no obstante, de que tiene que estar al 100% en la pista, tal y como le recuerda su entrenador en el San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora, Kike Linares, para quien solo tiene palabras de agradecimiento puesto que "si gané el 3.000 fue gracias a él".

Ainnare García, con su piragua / Alba Prieto

Ahora, tras el campeonato de Piragua Cross de este sábado tocará descansar "pero poco" y es que la zamorana se enfrentará en 2026 a una campaña clave para sus retos de futuro. Por lo que luchará lo tiene escrito a fuego, y es volver a destacar desde el mes de febrero cuando se retome la competición para recibir la llamada federativa que le permita estar el próximo curso en el Centro de Alto Rendimiento de Trasona, y desde ahí trabajar con el equipo nacional teniendo como una de sus grandes metas a largo plazo los Juegos Olímpicos de 2032 en Brisbane. El reto es ambicioso, pero ganas no le faltan y son muchos los que creen que Ainnare llegará lejos en el deporte más laureado para Zamora.