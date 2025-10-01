Pablo García, con raíces en Zamora, irá al Mundial tras ser segundo en el San Huberto

Pablo García Ferrero, joven cazador con raíces familiares en la localidad de San Pedro de Zamudia, se proclamó subcampeón de España del Trofeo San Huberto que se celebró en Zaragoza. Se trata de una competición de caza organizada por la Real Federación Española de Caza (RFEC) que valora la formación del cazador y las cualidades que su perro demuestra en un entorno natural. La modalidad se basa en un turno de veinte minutos, donde se pueden abatir hasta dos piezas de caza con un máximo de cuatro cartuchos, y la puntuación tiene en cuenta tanto la actuación del perro como la del cazador. La competición se desarrolla en categorías masculina, femenina y de levantadores, y los campeones de España son los que participan en el campeonato del mundo.

Para llegar a este último, hay que pasar varias fases: provincial, autonómica, semifinal, final y desempate, de donde salen el primero, segundo y tercero de España, que deciden a los mejores que van al Mundial, que este año es en Polonia. García Ferrero tiene un amplio palmarés y este año se proclamó campeón provincial en Zamora, que le catapultó hasta Polonia donde espera hacer un buen papel en una cita internacional que ha rozado en cursos anteriores.