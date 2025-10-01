Caza
Pablo García, con raíces en Zamora, irá al Mundial tras ser segundo en el San Huberto
El cazador, con pasado en San Pedro de Zamudia, cuenta con un amplio palmarés
A. O.
Pablo García Ferrero, joven cazador con raíces familiares en la localidad de San Pedro de Zamudia, se proclamó subcampeón de España del Trofeo San Huberto que se celebró en Zaragoza. Se trata de una competición de caza organizada por la Real Federación Española de Caza (RFEC) que valora la formación del cazador y las cualidades que su perro demuestra en un entorno natural. La modalidad se basa en un turno de veinte minutos, donde se pueden abatir hasta dos piezas de caza con un máximo de cuatro cartuchos, y la puntuación tiene en cuenta tanto la actuación del perro como la del cazador. La competición se desarrolla en categorías masculina, femenina y de levantadores, y los campeones de España son los que participan en el campeonato del mundo.
Para llegar a este último, hay que pasar varias fases: provincial, autonómica, semifinal, final y desempate, de donde salen el primero, segundo y tercero de España, que deciden a los mejores que van al Mundial, que este año es en Polonia. García Ferrero tiene un amplio palmarés y este año se proclamó campeón provincial en Zamora, que le catapultó hasta Polonia donde espera hacer un buen papel en una cita internacional que ha rozado en cursos anteriores.
- Dos socios de un gimnasio de Zamora, expareja en la actualidad, se enfrentan por 113.000 euros
- Todas las líneas de bus autonómicas y provinciales de Zamora son gratuitas a partir de hoy: Buscyl funciona ya al 100%
- El Vigo zamorano: un pueblo de la provincia se adelanta a la Navidad decorando sus fachadas
- Polémica por los nuevos semáforos en Zamora: '¡Se va a liar gorda!
- Accedía a su finca por un camino privado en la zona de Benavente: le han condenado a nueve meses de cárcel
- La implantación de Buscyl en Zamora obliga a reforzar viajes a diario a Salamanca y tiene aún escaso impacto en la línea a León
- La reacción municipal al 'agujero' en la pasarela peatonal del Puente de Hierro tras la denuncia de Zamora Sí
- Denuncian el 'abandono' de la 'Fuente de la Salud' en Zamora