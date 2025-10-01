Gran estreno liguero del AB Club Caja Rural de Pádel y el Morales Activa

Los equipos del AB Club de Pádel abrieron la temporada en la Major League Pádel con una muy buena actuación saldando la primera jornada con dos victorias y una derrota que dejan sensaciones muy positivas respecto a las posibilidades de la entidad en esta competición a lo largo de los próximos meses.

El primer equipo del club que entró en acción fue el AB Caja Rural, dentro de la Liga Bronce, disputando un animoso derbi provincial frente al Pádel Duero-Viriatos "B" Big Mat San Gregorio en las instalaciones de Zamora Pádel Indoor. Un choque marcado por un gran ambiente de hermandad que cayó del lado de los locales, pero dejó un punto en el casillero de los visitantes.

Los mejores resultados para AB Club de Pádel llgaron el domingo con dos desplazamientos que resolvió con acierto. El primero, dentro de la Liga Plata, llevó a los zamoranos a medir sus fuerzas con Pádel Charro en un partido que acabó con un marcador de 1-2 en favor del conjunto patrocinado por Caja Rural; el segundo, dentro de la Liga Oro, llevó al AB Club de Pádel Caja Rural hasta Valladolid para un duelo contra el Atienza Fisio.-Alfer Grupo que se saldó con idéntico marcador, un 1-2 que cerró esta primera y notable jornada de la entidad en la Major League Pádel.

Morales Activa en la Major League / Cedida

Morales Activa

También arrancó el Club Morales Activa. En la jornada inaugural, el equipo de categoría Bronce debutaba en casa frente a los jugadores de Los Mejores Pádel Indoor, firmando un estreno inmejorable al imponerse por un contundente 3-0. Por su parte, el conjunto de categoría Plata se desplazaba hasta Béjar, donde no pudo lograr la victoria y cayó por 0-3. Aun así, los encuentros femenino y mixto se resolvieron con gran igualdad, dejando claro que el equipo competirá al máximo nivel en las próximas jornadas.

El Club Morales Activa afronta esta temporada con mucha ilusión, no solo en la Major League Pádel, sino también en las Series Nacionales de Pádel, en las que contará con cuatro equipos que empezarán su competición en las próximas semanas. Desde la entidad zamorana destacaron el "compromiso y la entrega" de sus jugadores, que volverán a dejarse todo en la pista.