“Ser entrenador me dejó calvo, ha llegado el momento de desmelenarse”: David Movilla, exentrenador del Zamora CF, inicia un nuevo proyecto profesional

“Yo no quería ser jugador de Primera División, soñaba con ser entrenador de fútbol de Primera División”. “No deseaba el 10. Quería decidir quién merecía llevarlo.” Son dos de las frases atribuibles a David Movilla y que se pueden leer en la carta de presentación del nuevo proyecto profesional puesto en marcha por el vasco, técnico ahora mismo sin equipo tras lograr dos ascensos consecutivos a Primera RFEF con el Zamora CF y el Sabadell.

El exentrenador rojiblanco compaginaba desde hace tiempo sus etapas en los banquillos con pequeñas charlas o formaciones que ahora ha convertido en el centro de su actividad laboral, y es que, tal y como se puede escuchar en sus redes sociales “ha llegado el momento de desmelenarse”.

Bajo el título "Míster Movilla" el técnico da un paso adelante en la formación de entrenadores, que son los receptores potenciales de este proyecto, y lo hace muy fiel a su estilo. En un pequeño escrito se dirige a todos los interesados en recibir sus "newsletters" que tienen como objetivo, y según sus propias palabras, "dominar lo que nadie entrena: la capacidad de liderar el vestuario, de ser determinante en el verde y de sobrevivir a la industria". Los suscriptores a esta página web, que por el momento es de carácter gratuito, contarán con un "email diario con experiencias reales del vestuario, el verde o la industria aplicables al día a día; acceso a formaciones, directos y mentorías; contenido exclusivo de conversaciones inspiradoras con entrenadores top, y un audio de bienvenida de 20 minutos y 20 segundos con “Los 2 errores que destrozan la estrategia operativa de partido”".

Gracias a esta iniciativa, David Movilla da un paso más en un área de preparación que siempre le ha apasionado, implantando en sus equipos una metodología que iba más allá del puro entrenamiento físico en el campo o en el gimnasio. Los que le conocen, o han trabajado a su lado, saben que "Míster Movilla" es él por los cuatro costados, desde la bienvenida hasta la despedida con un "abrazo con olor a vestuario antes de salir a ganar".