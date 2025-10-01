Las cantera del Balonmano Zamora estrena Liga con resultados dispares

Las categorías inferiores del Balonmano Zamora ya están en marcha y la jornada resultó relativamente positiva para los equipos cadetes, con tres victorias y una derrota. La cruz (a pesar de su magnífica actuación) se la llevaron los chicos del Galán y Pastor BM Zamora, que perdieron ante Ademar (41-43) en un vibrante partido entre dos equipos que se vaciaron en la pista. Los viriatos plantaron cara a uno de los favoritos, con un juego rápido y efectivo en ataque y un gran Enrique bajo palos que sostuvo al equipo en los momentos más complicados. La igualdad se mantuvo hasta el final, pero los leoneses supieron resolver mejor los últimos instantes. A pesar de la derrota, la imagen del conjunto fue muy positiva y todos los jugadores disfrutaron de minutos en un encuentro de gran nivel competitivo.

En el Grupo B, el Motorglass BMZ ganó a sus homólogos leoneses en un estreno inmejorable y lleno de alternativas (38-37).El buen inicio, con una defensa intensa y un ataque fluido, permitió a los zamoranos irse por delante al descanso (16-15). En la segunda parte llegaron los errores y el Ademar abrió una renta de cinco goles, pero la reacción local fue espectacular: Diego Marañón y Rubén lideraron a la primera línea, Pablo se mostró muy efectivo desde el extremo y, en el último suspiro, Linares decidió con una brillante acción individual que dio la victoria al conjunto pistacho. El gran juego colectivo y la fe del equipo fueron claves para firmar un triunfo épico.

Por lo que se refiere a las féminas, el Bahía Príncipe se impuso con rotundidad al Palencia (39-19). Las guerreras salieron enchufadas desde el inicio, con una defensa firme y un ataque rápido que rompieron pronto el partido. Al descanso la ventaja ya era amplia (19-7) y en la segunda mitad el guion no cambió: todas las jugadoras participaron y aportaron, destacando además la portera Daniela, que detuvo cuatro penaltis. El dominio zamorano fue absoluto en un partido redondo.

Ángel Optico - BM Zamora / Cedida

También brilló el Ángel Óptico con una superioridad absoluta ante el Saldaña (22-2).Las zamoranas dominaron de principio a fin con una defensa contundente y una gran efectividad en ataque. El encuentro sirvió también para probar distintas rotaciones y posiciones, sin que el nivel de juego se resintiera. La actitud competitiva de la plantilla fue ejemplar: pese a cerrar el marcador, mantuvieron la intensidad y el compromiso hasta el último minuto.

Un triunfo para los guerreros de categoría infantil

Pocas alegrías para los equipos infantiles. La mejor noticia llegó con el Ingenierosdelestado.es BM Zamora B, que se impuso al Balopal por 37-30. Fue una victoria sufrida para los zamoranos, que llevaron la iniciativa en el marcador durante todo el encuentro, aunque con fases de juego irregulares. Las pérdidas de balón mantuvieron con vida a los visitantes, pero finalmente la buena sintonía entre jugadores de primer y segundo año marcó la diferencia y permitió sumar los dos puntos.

Plantilla del Ingenierosdelestado.es, infantiles del BMZ / Cedida

Mientras, el 12 Frailes-BMZ sufrió los nervios del debut ante un Ademar más acertado que abrió una amplia diferencia (8-16). Tras el descanso, los zamoranos reaccionaron con una gran defensa 3:2:1, rápidas transiciones y un inspirado Javi en portería, llegando al último minuto con dos goles de desventaja. El esfuerzo, sin embargo, no tuvo premio y los leoneses cerraron el choque con el 27-30 definitivo. La grada de la Universidad Laboral respondió con un gran ambiente, animando a un equipo que dejó muy buenas sensaciones pese a la derrota (27-30).

También le pasó factura el mal inicio al Alfaraz Motor BM Zamora C, que encadenó errores en los pases y lanzamientos, permitiendo a los rivales leoneses abrir brecha rápidamente. Con el paso de los minutos el equipo fue creciendo, mejoró en defensa y encontró soluciones en ataque, destacando también la aportación de la portería en la segunda mitad. Aunque la diferencia ya era insalvable, la mejora en el juego colectivo dejó un sabor positivo de cara a futuros encuentros (26-37).

Dos equipos femeninos

En cuanto a las féminas, el Bellido Decoración Zamora A cayó por 23–28 ante el Domusa-Carrión SAT Balopal. El cuadro pistacho no consiguió entrar en el partido durante la primera parte, acumulando errores que dieron ventaja a las palentinas. Tras el descanso, las zamoranas ofrecieron su mejor versión: una defensa muy agresiva y numerosas recuperaciones que les permitieron remontar y ponerse por delante en el marcador. Sin embargo, los fallos finales en ataque condenaron al equipo, que vio cómo Balopal aprovechaba cada pérdida para cerrar el partido. A pesar de la derrota, la reacción en la segunda mitad confirmó el carácter y potencial de las zamoranas.

Del mismo modo fue difícil el comienzo de liga para las más pequeñas, las chicas de Inmoarza que acusaron los nervios y la falta de acierto en la finalización ante BM Saldaña (5-25). Aunque generaron ocasiones claras, la portera rival frustró muchas acciones, y el contraataque de las locales marcó la diferencia desde el inicio. El esfuerzo colectivo no fue suficiente, pero el trabajo en equipo dejó detalles ilusionantes para seguir creciendo.

Mal arranque de temporada para el Universidad Laboral

Mal arranque de temporada liguera para el juvenil masculino del IES Universidad Labora Zamora, que sufrió un duro correctivo frente a un Ademar que impuso su ritmo desde el inicio (20-37). Los zamoranos, faltos de actitud y acierto, no encontraron nunca el camino para competir, alejándose de las buenas sensaciones que habían mostrado en semanas anteriores. Solo la portería, con intervenciones de mérito, y el esfuerzo de algunos cadetes que doblaron jornada aportaron una nota positiva en un partido para reflexionar y aprender.

El Moralejo Selección reacciona, pero no remata ante San Agustín

El debut liguero dejó una de cal y otra de arena para el Moralejo Selección en su encuentro de Segunda División ante el Colegio San Agustín (21-26). El inicio fue espeso, con dos exclusiones en cuatro minutos que marcaron un parcial muy desfavorable al descanso (10-19). Sin embargo, el equipo reaccionó tras la reanudación, corrigiendo aspectos tácticos y, sobre todo, mostrando otra actitud. Los viriatos se volcaron en busca de la remontada, logrando colocarse a solo dos goles a falta de ocho minutos. Aunque el esfuerzo no alcanzó para sumar la victoria, sí permitió ganar la segunda parte (11-7) y dejar claro que este equipo tiene mucho por ofrecer en la temporada.