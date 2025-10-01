Fútbol
El Benavente B Villalpando supera al Ciudad de Zamora en la Liga Provincial
El resultado final fue de 3-0
El Benavente B Villalpando superó al Ciudad de Zamora en un nuevo partido de Provincial. Los locales salieron intensos y pronto llegó el primer gol, obra de Nicolay, resultado que amplió Guiller poco después. Los visitantes intentaban reaccionar, pero no podían con la defensa de un equipo que puso el 3-0 antes del descanso. Con la reanudación, los capitalinos se volcaron y tuvieron minutos de dominio, pero no lograron hacer gol mientras que los locales jugaron con el resultado que no se movería hasta el pitido final.
