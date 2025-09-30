El San Gregorio Ciudad de Zamora, el mejor club del Regional de Edad de piragüismo 2025

El Regional de Edad de piragüismo se cerraba este fin de semana con las dos últimas regatas de la competición, que coronaban al San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora como el mejor club en la clasificación final al imponerse en 8 de las 9 citas de las que se compone este campeonato autonómico. En estas dos últimas pruebas, el club zamorano se ha hecho con la friolera de 23 medallas, aunque es cierto que también brillaron palistas de otras entidades de la provincia. En el caso del Ciudad de Zamora se vivieron los bronces de Marcos Prieto, Marcos Diego, María Hernández, Paula Díaz, Ariadna Santaren, Raúl Diego y Martín Santaren; las platas de Natalia Martín, David Prieto y Ariadna Santaren, y los otros de Ainnare García, Yaiza Faúndez, Pablo Baz e Irene Galván.

También el Piragüismo Duero da por cerrada una magnífica competición que coronó con una nueva medalla de oro de Lydia Rodríguez que deja patente su progresión.

Lydia Rodríguez, del Piragüismo Duero, en el podio. | / Cedida

También fue un gran fin de semana para el Fluvial de Villaralbo, cuarto en la clasificación por clubes. El sábado en Melgar de Fernamental el más destacado fue Manuel Esteban, que se impuso en K-1 Benjamín, destacando otros buenos puestos como el cuarto de Ariadna Fernández o los quintos de Rubén Sánchez, Erik Pérez, Olaya Teguas o Diego Garrote. Al día siguiente en Salamanca, Manuel Esteban repitió el primer puesto subiendo a lo más alto del podio. Las dos últimas citas del Regional de Edad también dejaron éxitos y valiosas medallas para el Amigos del Remo como las logradas por Yago Pedruelo, Misol Villar, Darío y Yago Pérez Río, Enya y Evan Pedruelo o Gala Iglesias. Asimismo, se vivieron los triunfos del Actividades Náuticas con Alicia Caballero, Violeta Ramos, Triana Gata e Izan Manzano como máximo exponentes. La temporada llega a su fin y lo hará el sábado en Villaralbo con el Piragua Cross.