Baloncesto
El Recoletas Zamora descarta que Aina Martín sufra una lesión grave
La capitana naranja podrá incorporarse próximamente a los entrenamientos
P. F.
Aina Martín dio el susto en la primera jornada de la Liga Challenge, en la que el Recoletas Zamora superaba con comodidad al Castelló.
Este martes a última hora de la tarde, y con todas las pruebas médicas realizadas, los médicos descartaron que la jugadora sufra una lesión de gravedad en la rodilla.
Tal y como informaron desde el club, la capitana permanecerá bajo control y tratamiento médico durante los próximos días y, si la evolución es favorable, se reincorporará próximamente a los entrenamientos a las órdenes de Raúl Pérez.
Con este comunicado, el Zamarat quiere "transmitir tranquilidad a la afición y el máximo apoyo a la jugadora", que acababa de recuperarse, precisamente, de otra dolencia física.
