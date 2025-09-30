Culturismo
Freddy Lorenzo, subcampeón del mundo de culturismo
El deportista zamorano tan solo fue superado en la categoría sénior ligero por el representante de Sri Lanka
A. O.
La localidad de Koper (Eslovenia) fue recientemente la sede del Campeonato del Mundo de Culturismo de la IBFF, donde el zamorano Freddy Lorenzo mostró su nivel y se proclamó subcampeón en la categoría sénior ligero (-70 kg), quedando solo por detrás del culturista de Sri Lanka, Maesh Silva, en una especialidad que contó tan solo con 11 participantes.
Esta ha sido su sexta participación en un Campeonato del Mundo, competición a la que acude desde 1997, desde que estaba en edad júnior. Con este resultado, Freddy vuelve a situarse entre los primeros puestos a nivel mundial en su categoría, en la que ya fue campeón absoluto de talla/peso en 2019.
Su próxima cita será en Roma, los días 11 y 12 de octubre, donde competirá en otra prueba del mundial, esta vez bajo la federación IBFA.
Durante esta temporada, Freddy cuenta con el apoyo de la Diputación de Zamora, a la que agradece su colaboración.
