Florencia Niski sobresale en la coral primera victoria del Recoletas Zamora en Liga Challenge

El Recoletas Zamora, que abrió la "era Raúl Pérez" con una clara victoria en pista del NBF Castelló (56-68), mostró en su estreno una gran capacidad colectiva con todas sus jugadoras sumando en pista y nueve de las diez aportando puntos al triunfo. Sin embargo, dentro de la coral actuación naranja, una de las jugadoras destacó por encima del resto: Florencia Niski.

La exterior uruguaya se erigió como el estilete ofensivo del Recoletas Zamora en Castellón y su aportación sobresalió por encima de la de sus compañeras con una tarjeta de 23 tantos de valoración. Una cifra que alcanzó siendo la máxima anotadora del duelo con 18 puntos, además de conseguir también dos rebotes defensivos, tres asistencias y dos recuperaciones en sus 25 minutos en pista.

El importante papel de Niski y su gran debut liguero con el Recoletas Zamora tuvo su recompensa a nivel individual en las estadísticas de la Liga Challenge, erigiéndose la uruguaya como la quinta jugadora más anotadora de la primera jornada y la sexta mejor valorada de dicho capítulo.

Por otra parte, la actualidad del Recoletas Zamora se centra en el estado de Aina Martín, que sufrió un problema en su rodilla cuyo alcance se determinará estos días.