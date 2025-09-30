El benaventano David Novoa, en la prelista de la selección española absoluta masculina de fútbol sala

El futbolista benaventano David Novoa, actualmente en las filas de O Parrulo, ha sido incluido en la prelista de la selección española absoluta masculina de fútbol sala de cara a los dos encuentros amistosos que disputará el combinado ante Marruecos en Rabat los próximos días 19 y 21 de octubre y la próxima semana, el 6 de octubre, anunciará la convocatoria definitiva.

Se trata de una gran noticia para un jugador que formó parte de la cantera del Atlético Benavente hasta llegar al primer equipo blanquiazul, y que ha integrado varias veces el equipo nacional con selecciones inferiores. Esta temporada ha tenido un inicio espectacular en Primera que ha tenido su recompensa con su inclusión en la lista provisional de Jesús Velasco, que ha puesto sus ojos en él.

Será la segunda concentración de la selección española después del doble amistoso contra Armenia en Pamplona y Tudela, con los resultados de 6-0 y 8-1, para preparar el Europeo, que se disputará en Letonia, Lituania y Eslovenia del 20 de enero al 7 de febrero.

Entre las novedades más destacadas figuran la presencia de los porteros Antonio Navarro López (Quesos El Hidalgo Manzanares) y Raúl Jiménez López (ATP Iluminación Ribera Navarra), mientras que como ala-cierre figura Miguel Ángel Mellado (Jimbee Cartagena).

En el puesto de ala entran Eloy Rojas (Jaén Paraíso Interior), Pol Pacheco (Barça), Pablo Garcia Lago, Pachu (Osasuna Magna Navarra) y David Novoa del Hoyo (O Parrulo) y, por último, en el de pívot Juan Emilio Gil Camacho (Quesos El Hidalgo Manzanares).

La lista de 30 jugadores está formada por:

-Porteros: José Miguel Oliver Solano (Jimbee Cartagena), Asier Llamas Echeverria (Osasuna Magna), Dídac Plana Oltra (Barça), Antonio Navarro López (Quesos El Hidalgo Manzanares) y Raúl Jiménez López (ATP Iluminación Ribera Navarra).

-Cierres: Adrián Rivera González (ElPozo Murcia), Antonio Pérez Ortega (Barça), Raúl Gómez del Olmo (Movistar Inter), Francisco Tomaz (Jimbee Cartagena) y José Antonio Fernández Raya (Movistar Inter).

-Alas-cierres: Rivardo Mayor Gonzálvez (ElPozo Murcia) y Miguel Ángel Cano Mellado (Jimbee Cartagena).

-Alas: Javier Mínguez Rubio, Francisco Paniagua Soler y Cecilio Morales Barbado (Movistar Inter), Pablo Muñoz Moya (Servigroup Peñíscola), David Novoa del Hoyo (O Parrulo), Eloy Rojas Gómez y Daniel López López, Dani Zurdo (Jaén Paraíso Interior), Pol Pacheco González y Eric Martel García (Barça), Gonzalo Castejón Fluixa, Gon (Jimbee Cartagena) y Pablo Garcia Lago, Pachu (Osasuna Magna Navarra).

-Ala-pívot: Adolfo Fernández Díaz y Sergio González Pérez (Barça) y Daniel Gabriel García (Quesos El Hidalgo Manzanares).

-Pívots: Diego Sancho Bonet (Servigroup Peñíscola), Esteban Cejudo Guerrero (Jaén Paraíso Interior), Jesús García del Pino Gordillo (MFK Tyumen de Rusia) y Juan Emilio Gil Camacho (Quesos El Hidalgo Manzanares).