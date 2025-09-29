Los socorristas zamoranos impulsan a Castilal y León en el Campeonato de España por Comunidades Autónomas

El salvamento y socorrismo zamorano volvió a tener un papel destacado en una cita nacional, esta vez con los colores de la selección de Castilla y León en el Campeonato de España por Comunidades Autónomas que se disputó en la piscina del Complejo Deportivo Rías do Sur (Pontevedra) y la playa de Silgar (Sanxenxo). Escenarios en el que, frente a los mejores del país, el combinado regional obtuvo nada menos que 39 medallas, registrándose también ocho nuevos récords autonómicos por parte de deportistas de la comunidad.

Entre los muchos destacados del combinado de Castilla y León no faltaron los socorristas zamoranos con destacada actuación de las figuras de Dragones Caja Rural Marcos Antón, Nerea Martín y Ana Bailón que tomaron parte en la competición dentro de la categoría absoluta. Antón se hizo con tres medallas en aguas gallegas, un oro en carrera con tabla de salvamento y dos platas, en carrera con ski de salvamento y el ocean; mismo número de preseas que firmó su compañera Martín con dos platas (carrera con tabla y ski de salvamento) y un bronce (en el Ocean). Mientras que, por su parte, la campeona mundial Ana Bailón se erigió también campeona de España en carrera con tabla de salvamento y acompañó el título con una plata en sprint playa.

A todas estas grandes actuaciones individuales se sumó también, en categoría absoluta, la firmada por el benaventano Diego Córcoba. El socorrista del SOS La Bañeza se hizo con un bronce en los 100 metros remolque de maniquí que engrosó el botín a nivel individual de los representantes zamoranos en una cita que acabó con la selección absoluta de Castilla y León proclamándose campeona de España también en diversas pruebas de relevos con el combinado regional brillando en lanzamiento de cuerda, 4x50 metros relevo combinado, relevo sprint, rescata con tabla y relevo tríada mixto. Una serie de oros a los que la representación regional sumó un subcampeonato en lanzamiento de cuerda masculino y rescate con tabla, una plata en el salvamento con tubo de rescate femenino y dos bronces por parte del equipo femenino en 4x50 metros natación con obstáculo y 4x25 metros relevo remolque de maniquí, y un tercer puesto más del equipo masculino den relevo sprint playa.