Salvamento y socorrismo
Los socorristas zamoranos impulsan a Castilal y León en el Campeonato de España por Comunidades Autónomas
Marcos Antón, Nerea Martín, Ana Bailón y Diego Córcoba subieron al podio con el combinado regional
C. J. T.
El salvamento y socorrismo zamorano volvió a tener un papel destacado en una cita nacional, esta vez con los colores de la selección de Castilla y León en el Campeonato de España por Comunidades Autónomas que se disputó en la piscina del Complejo Deportivo Rías do Sur (Pontevedra) y la playa de Silgar (Sanxenxo). Escenarios en el que, frente a los mejores del país, el combinado regional obtuvo nada menos que 39 medallas, registrándose también ocho nuevos récords autonómicos por parte de deportistas de la comunidad.
Entre los muchos destacados del combinado de Castilla y León no faltaron los socorristas zamoranos con destacada actuación de las figuras de Dragones Caja Rural Marcos Antón, Nerea Martín y Ana Bailón que tomaron parte en la competición dentro de la categoría absoluta. Antón se hizo con tres medallas en aguas gallegas, un oro en carrera con tabla de salvamento y dos platas, en carrera con ski de salvamento y el ocean; mismo número de preseas que firmó su compañera Martín con dos platas (carrera con tabla y ski de salvamento) y un bronce (en el Ocean). Mientras que, por su parte, la campeona mundial Ana Bailón se erigió también campeona de España en carrera con tabla de salvamento y acompañó el título con una plata en sprint playa.
A todas estas grandes actuaciones individuales se sumó también, en categoría absoluta, la firmada por el benaventano Diego Córcoba. El socorrista del SOS La Bañeza se hizo con un bronce en los 100 metros remolque de maniquí que engrosó el botín a nivel individual de los representantes zamoranos en una cita que acabó con la selección absoluta de Castilla y León proclamándose campeona de España también en diversas pruebas de relevos con el combinado regional brillando en lanzamiento de cuerda, 4x50 metros relevo combinado, relevo sprint, rescata con tabla y relevo tríada mixto. Una serie de oros a los que la representación regional sumó un subcampeonato en lanzamiento de cuerda masculino y rescate con tabla, una plata en el salvamento con tubo de rescate femenino y dos bronces por parte del equipo femenino en 4x50 metros natación con obstáculo y 4x25 metros relevo remolque de maniquí, y un tercer puesto más del equipo masculino den relevo sprint playa.
- ¿Qué tienda abrirá en el enorme local dejado por el outlet de 'El Corte Inglés' en Zamora?
- Un piso y tierras, herencias recibidas por Manos Unidas en Zamora por... más de 630.000 euros
- Más de cien abrazos para Enrique Prieto Nieto: el magnate de Moreruela de los Infanzones celebra su 96 cumpleaños rodeado de amigos
- La vendimia en Zamora, un quebradero de cabeza: sin mano de obra y con la presión de las inspecciones
- Comienza la temporada de monterías y ganchos con novedades: las capturas tendrán que ser notificadas a través de una web
- DIRECTO | Zamora CF - AD Mérida: sigue el encuentro con nosotros
- GALERÍA | La Carrera de la Guardia Civil de Zamora ya tiene nuevos ganadores
- El cabreo de un youtuber gastronómico: 'Que me lo hagan en el restaurante Paqui de los Montes de Zamora, pues perfecto