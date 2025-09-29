Miguel García, del CD Villaralbo: "Tras el penalti se dejó de jugar"

Miguel García, segundo entrenador del CD Villaralbo, comentó al término de la derrota del CD Villaralbo ante el Atlético Mansillés que los azulones jugaron una buena primera mitad el pasado sábado, pero que, tras el definitivo 1-0, no tuvieron herramientas para remontar ante un oponente que buscó siempre que no hubiera fútbol sobre el verde.

"La primera parte ha sido buena porque hemos seguido el plan de partido en todo momento. Hemos tenido nuestros acercamientos y competido bien, interpretando bien el partido. Estábamos muy enganchados, pero el paso por vestuarios cambió el partido", indicaba el técnico, señalando: "el rival arrancó mejor que nosotros la segunda mitad, nos ha costado interpretar su juego por momentos y nos hemos desconectado ofensivamente. Además, el cuadro local aprovechó una jugada aislada que tuvieron para gozar de un penalti que puso el partido a su favor y, a partir de ahí, el partido se deja de jugar".

García no dudó en señalar que, además, el penalti supuso un golpe importante a la moral del equipo zamorano. Uno del que no se pudo reponer por el plan de partido del Atlético Mansillés. "Sí, el gol de ellos fue un mazazo. Cuando un equipo está en una dinámica negativa cualquier error supone una gran losa. Hemos estado trabajando con el equipo en ello esta semana para evitar esa facilidad en la que caer cuando suceden cosas negativas en el suelo. Pero el rival acabó haciendo cosas mejor que nosotros y, a raíz del 1-0, se dedicaron a cortar el juego todo lo posible para evitar cualquier reacción", destacó, asegurando que, más allá del hecho de quedarse con un hombre menos durante los últimos diez minutos, "condicionaron más todos los parones del partido. Eso consigue que apenas se juegue, hace que el duelo se viva por fragmentos y facilita la vida al equipo que quiere defender para desesperación del que busca remontar".

Pumareta: "Debemos exigirnos más"

Pumareta, por su parte, señaló: "El partido ofrece una valoración complicada porque nos pudimos poner por delante y, al final, acabamos perdiendo por culpa de un penalti. Es difícil de digerir, pero tenemos que sacar esto adelante los jugadores, que somos los que estamos en el campo. Debemos exigirnos para ganar las disputas y estar en campo rival, que es lo que te lleva a ganar los partidos".