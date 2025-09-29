María O'Mullony y Elba Álvarez, convocadas para el inicio de la fase clasificatoria para el Europeo 2026

María Prieto O'Mullony y Elba Álvarez serán parte de la selección española femenina de balonmano que afrontará los dos primeros encuentros de la fase clasificatoria del Campeonato de Europa de balonmano femenino 2026 tras ser ambas convocadas por el entrenador Ambros Martín, que sigue apostando por las canteranas del Balonmano Zamora tras contar con ellas en los últimos amistosos de "Las Guerreras" jugados ante Eslovaquia.

Omu, que está ofreciendo un sobresaliente desempeño en Polonia de la mano del MKS Funfloor Lublin, y Elba, pieza central del Super Amara Bera Bera de la Liga Guerreras Iberdrola, repiten así en las filas de un bloque compuesto por 17 jugadoras que arrancará su clasificación frente a Grecia el próximo 16 de octubre en el Pabellón Polideportivo de Puerto Segunto siendo Grecia el rival a batir en "el OVNI". Un duelo al que seguirá, tres días después (domingo 19), un segundo envite; esta vez, fuera de casa en el Gropass Arena Bratislava donde España se medirá con Israel.

España, con las dos canteranas del Balonmano Zamora como piezas importantes de su plantel, afrontan una dura clasificación para el torneo europeo encuadradas en el Grupo 6 que completa, además de las mencionadas selecciones de España, Israel y Grecia, el combinado de Austria, el rival más potente para "las Guerreras".