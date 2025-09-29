Balonmano
María O'Mullony y Elba Álvarez, convocadas para el inicio de la fase clasificatoria para el Europeo 2026
Las dos canteranas del BM Zamora han sido citadas para jugar ante Grecia e Israel en octubre
C. J. T.
María Prieto O'Mullony y Elba Álvarez serán parte de la selección española femenina de balonmano que afrontará los dos primeros encuentros de la fase clasificatoria del Campeonato de Europa de balonmano femenino 2026 tras ser ambas convocadas por el entrenador Ambros Martín, que sigue apostando por las canteranas del Balonmano Zamora tras contar con ellas en los últimos amistosos de "Las Guerreras" jugados ante Eslovaquia.
Omu, que está ofreciendo un sobresaliente desempeño en Polonia de la mano del MKS Funfloor Lublin, y Elba, pieza central del Super Amara Bera Bera de la Liga Guerreras Iberdrola, repiten así en las filas de un bloque compuesto por 17 jugadoras que arrancará su clasificación frente a Grecia el próximo 16 de octubre en el Pabellón Polideportivo de Puerto Segunto siendo Grecia el rival a batir en "el OVNI". Un duelo al que seguirá, tres días después (domingo 19), un segundo envite; esta vez, fuera de casa en el Gropass Arena Bratislava donde España se medirá con Israel.
España, con las dos canteranas del Balonmano Zamora como piezas importantes de su plantel, afrontan una dura clasificación para el torneo europeo encuadradas en el Grupo 6 que completa, además de las mencionadas selecciones de España, Israel y Grecia, el combinado de Austria, el rival más potente para "las Guerreras".
- ¿Qué tienda abrirá en el enorme local dejado por el outlet de 'El Corte Inglés' en Zamora?
- Un piso y tierras, herencias recibidas por Manos Unidas en Zamora por... más de 630.000 euros
- Más de cien abrazos para Enrique Prieto Nieto: el magnate de Moreruela de los Infanzones celebra su 96 cumpleaños rodeado de amigos
- La vendimia en Zamora, un quebradero de cabeza: sin mano de obra y con la presión de las inspecciones
- Comienza la temporada de monterías y ganchos con novedades: las capturas tendrán que ser notificadas a través de una web
- DIRECTO | Zamora CF - AD Mérida: sigue el encuentro con nosotros
- GALERÍA | La Carrera de la Guardia Civil de Zamora ya tiene nuevos ganadores
- El cabreo de un youtuber gastronómico: 'Que me lo hagan en el restaurante Paqui de los Montes de Zamora, pues perfecto