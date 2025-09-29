Lewis Hamilton confirma los peores presagios sobre Roscoe, su perro: "Gracias por todo el amor"

En la vida, todo tiene un comienzo y un final. Pese a que en ocasiones es difícil de digerir, todo tiene fecha de caducidad, incluso los seres humanos y las mascotas que les rodean. Durante los últimos días, Lewis Hamilton ha ido informando sobre el estado de salud de Roscoe, su compañero canino más famoso y con el que se le ha visto infinitas veces recorrer el 'paddock' de la Fórmula 1. Sin embargo, esas caminatas y exposición ante las cámaras no podrán volver a verse a partir de ahora. Tal y como ha explicado el propio piloto de Ferrari, hoy se tuvo que despedir para siempre de una de las mascotas más reconocibles del deporte.

"He perdido a mi mejor amigo durante la pasada noche", escribía el siete veces campeón de la Formula 1 en su cuenta de X -antiguo Twitter-. Un mensaje corto, pero esclarecedor, sobre el final del sufrimiento que padecía Roscoe desde hace varios días debido a diversos problemas de salud. En el mismo 'post', Lewis Hamilton seguía con palabras de cariño a todos sus seguidores, dando las "gracias por todo el amor y el apoyo que le habéis mostrado a Roscoe durante estos años, algo que ha sido realmente especial". Unos aficionados que, desde que hace unos días se conociera que el bulldog del '44' estaba seriamente enfermo, no han dejado de enviar buenos deseos.

Al contrario que en su publicación de X, el actual piloto de Ferrari se ha explayado mucho más en Instagram, la que durante años ha demostrado que es su red social favorita. Incluso, el propio Roscoe tenía perfil por estos lares, donde se compartían fotos de diferentes momentos divertidos de su vida. Según explicaba Hamilton, "he tenido que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe", aclarando que llevaba ya cuatro días conectado a diferentes máquinas para mantenerle con vida. "Aunque perdí a Coco en su día, es uno de los momentos más dolorosos que he vivido y es algo que me hace sentir una conexión especial con aquellos que han pasado por lo mismo", decía en referencia a su otra mascota, que falleció en 2020.

