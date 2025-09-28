El Zamora CF se gusta ante la AD Mérida y asalta el play-off

Ni la hora de la siesta en la que se disputó el partido, ni las urgencias con las que llegaba la AD Mérida fueron superiores a las ganas del Zamora CF de sumar su segunda victoria consecutiva y rubricar una victoria holgada con la que hacer disfrutar a su afición y tomar posiciones en la clasificación. Eso lograron los rojiblancos que firmaron una rotunda victoria con goles de Eslava, Kike Márquez y Markel para asaltar, por fin, la zona de play-off.

Los de Juan Sabas eran conscientes de la importancia de arrancar de una vez por todas en la Liga y no abrir más distancia con la zona privilegiada, y para ello lo único que les valía era la victoria. Desde el inicio se vio esa intención y esas ganas de presionar arriba ante un oponente que, a pesar de sus objetivos iniciales, estaba firmando un comienzo de campeonato muy irregular, y de eso se querían valer los locales. No defraudó el ZCF que a las primeras de cambio despertó los primeros aplausos del público con un gran balón de Ramos a Eslava que no acertó en el control. La idea era buena, pero se falló en la ejecución y era importante seguir en esa misma línea. Enfrente, la AD Mérida tuvo sus mejores oportunidades a balón parado con faltas bien defendidas por la zaga zamorana que se mantenía en alerta. Así se cumplieron los primeros diez minutos de partido con un cuadro local que debía dar un paso más y evitar errores que dieran aire a unos oponentes bien liderados por Doncel, que estaba siendo protagonista en el ataque visitante, al igual que su “9”, Álvaro, que estuvo cerca de liarla con un disparo que Athuman taponó para enviar a córner.

El ímpetu inicial de los zamoranos ya no era tan claro y enfrente la AD Mérida empezaba a llegar con demasiada facilidad a las inmediaciones de Fermín Sobrón. Los locales trataban de desatascarse, pero la falta de continuidad en el juego no les ayudaba, y aún así el gol parecía estar cerca. Lo intentó Eslava con un remate que desvió un defensa, pero a la segunda el killer rojiblanco sí sacó petróleo de un error visitante en la salida de balón para poner el 1-0. Lo más difícil parecía hecho y el tanto del actual pichichi insufló oxígeno al equipo que fue a por más, pero los visitantes tampoco iban ya a regalar los 3 puntos.

Digerido el gol en contra el cuadro emeritense buscaba reaccionar a la contra, pero el Zamora estaba lanzado encerrando a su rival en busca de un segundo que inexplicablemente no llegó en una sucesión de balones a la olla que los pupilos de Sabas no fueron capaces de colar hasta dentro. Al menos el dominio era incuestionable con continuas llegadas y centros al área que no encontraban remate, como sí se vio entre los oponentes con una intentona del Álvaro que permitió a Fermín lucirse con una mano imposible con la que evitó el empate. Se llegó al final de la primera mitad con un dominio estéril que no convirtieron en el segundo dejando el choque demasiado abierto.

El Zamora CF celebra el gol de Eslava ante la AD Mérida / J. L. F.

Segundo tiempo en el Ruta de la Plata

Sin cambios entre los protagonistas se reinició el choque, pero era importante dar un paso más para “atar” los tres puntos, y la realidad es que fue dicho y hecho. No se habían cumplido los dos minutos de juego cuando un magnífico centro de Loren Burón terminó siendo el 2-0, obra de Kike Márquez, que se estrenaba como goleador en el campeonato casero. Lejos de hundirse, los visitantes quemaron naves y fueron a por todas, permitiendo a Fermín, una tarde más, erigirse como uno de los héroes de los suyos con actuaciones estelares como se pudo ver al sacar una mano imposible que evitó el 2-1. La victoria, ahora sí, parecía difícil que se escapara y es que llegados a la hora de partido el Zamora era absoluto dominador e, incluso, se empezaba a gustar. El juego y el fútbol mostrado por el ZCF había mejorado respecto a la primera mitad, ante un rival que lo intentaba con más corazón que cabeza, pero aún así tuvo sus opciones, pero en todas ellas moría en la orilla. Queriendo evitar que el cansancio hiciera mella, Juan Sabas inició el carrusel de cambios metiendo oxígeno en el verde para aguantar las embestidas rivales y evitar sorpresas. Pero el Zamora quería más y era el día de disfrutar. En un nuevo córner a favor, Kike Márquez la puso al segundo palo donde se encontraba Markel que cabeceó para hacer subir al 3-0 al electrónico.

De ahí al final hubo opciones del cuarto como el que acarició Farrel, aunque también los visitantes buscaron el gol del honor que finalmente no llegó. 3-0 y ahora toca ya pensar en el líder, el Tenerife, al que se visitará el próximo sábado.