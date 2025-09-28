El Zamora CF busca una victoria para despegar

El Zamora CF quiere y necesita hacer bueno el último punto sumado el pasado fin de semana ante el Arenteiro (1-1), y para ello lo único que vale es una victoria que les ayude a despegar en Liga. Por esos tres puntos en juego trabajará esta tarde el conjunto rojiblanco en un horario poco habitual, las 16.00 horas, que obligará a los aficionados a adelantar el almuerzo dominical para ocupar las gradas del Ruta de la Plata y es que su equipo los necesita.

En esta ocasión, el plantel zamorano recibirá a un rival que no ha tenido el inicio deseado en el campeonato, una AD Mérida que se sitúa en la zona baja de la clasificación y que llega con urgencias, lo que, sin duda, es un extra de presión del que deben aprovecharse los anfitriones que, por su parte, no pueden tropezar si no quieren descolgarse de la zona privilegiada. "El Mérida, después de la gran campaña que hizo la temporada pasada, se le fueron futbolistas importantes, pero firmó también muy bien, aunque el inicio no ha sido bueno. Vienen con urgencias, no contaban a estas alturas con tener esas derrotas, pero es un equipo vertical, bien estructurado a nivel táctico", indicó sobre su rival Juan Sabas que destacó sobre el resto de futbolistas a los medias puntas como los más valorados entre los oponentes. "Cuentan con jugadores con un buen uno contra uno, verticales, hábiles y tenemos que estar atentos a esas circunstancias", añadió el entrenador de los rojiblancos quien también ve necesaria una mejoría entre los suyos. "Tenemos que mejorar el hecho de ser un equipo mucho más rápido, más vertical, más generador de ocasiones de gol y más certero en los metros finales para tener esa diferencia positiva que te ponga en los puestos de arriba", apuntó el madrileño que, por otro lado, huyó de la palabra presión entre sus pupilos, sobre todo en referencia a esos problemas para ver portería. "Contamos con buenos delanteros, tenemos buenos extremos y centrocampistas que pueden ayudar sobre todo a la generación de buen fútbol y de ocasiones y luego el meter goles va por rachas, va por sintonía positiva con tu cabeza y con tus piernas para poder finalizar las ocasiones que puedan generar tus compañeros", añadió.

POsible once inicial del Zamora CF / LOZ

Con estas premisas, y después de una nueva semana con partido en miércoles (el amistoso en beneficio de los damnificados por los incendios) el Zamora CF llega a este choque con la baja de Pablo Clavería, que fue sancionado con dos partidos al ver la roja desde el banquillo, mientras que la duda está en Álvaro Romero, que se hizo daño durante la semana y no saben si podrá estar disponible. Entre el resto, Sabas deberá confeccionar un once de garantías que imponga su ley y domine al rival para sumar los tres puntos. Parece claro que Fermín Sobrón repetirá en portería, mientras que hay dudas sobre los posibles cambios puntuales que podría introducir el entrenador. Una de las opciones pasa por repetir con Sergi López y Codina como extremos, con Erik Ruiz y Luismi Luengo, ya recuperado, en el centro de la zaga. Carlos Ramos dominaría el centro del campo con una línea de tres que podría estar formada por Rufo Lucero y Burón en los extremos, y Kike Márquez en mediapunta con Carbonell y Eslava como pareja de delanteros, un once muy ofensivo con el que someter a Mérida desde el pitido inicial, guardando pólvora y velocidad en el banquillo para el segundo tiempo.

Sea como sea, lo que es evidente es que los tres puntos son irrenunciables si no quieren ver cómo se abre más hueco con una zona de play-off que es el objetivo marcado por los máximos responsables para este curso deportivo.