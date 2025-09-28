Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora: "Sería hipócrita no decir que merecimos ganar"

Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora, señaló ayer tras la victoria de los suyos en el pabellón Vicente Trueba, que su equipo “fue muy consciente de qué hacer para ganar” desde el primer minuto y firmó “un muy buen partido”, a pesar de los errores típicos del principio de temporada.

“Sería hipócrita si dijera que no hemos merecido la victoria hoy. Desde el minuto uno éramos conscientes de lo que teníamos que hacer bien para lograr la victoria; también que la pretemporada del Grupo Alega no había sido fácil, con mucha entrada y salida de jugadores”, comentaba el entrenador, señalando que, a diferencia de su rival, el Caja Rural CB Zamora ha tenido “la suerte de poder trabajar con casi todo el bloque desde el principio de pretemporada, lo que te da unos automatismos que pueden marcar la diferencia” como así ocurrió.

Según analizó Saulo Hernández, el cuadro zamorano consiguió “dominar el ritmo desde el principio del partido” y logró que su rival “no se sintiera cómodo” en pista. “Hemos conseguido que los puntos que lograba Grupo Alega fueran de chispazos individuales y de segundas opciones en rebote, donde Alderete nos ha castigado bastante”, apuntó. Un guion que, a diferencia de lo que se podría pensar, no le hizo creer que resultara un duelo “cómodo” para los suyos. “El objetivo era ver si el equipo era capaz de mantener el ritmo durante los 40 minutos y el último cuarto no me gustó”, comentó el zamorano, explicando: “los técnicos vemos esto diferente a los aficionados. En ese tramo pecamos un poco de relajación y, si bien es normal cuando tienes ese marcador a favor, la labor de los entrenadores es convencer al jugador de que, independientemente del tanteo, tiene que hacer el trabajo lo mejor posible”.

Para Saulo Hernández, ese final fue algo agridulce porque “la sensación era de poder jugar dos marchas por encima de Grupo Alega” y ese “era el plan de partido y había que llevarlo a cabo”. Una apuesta que tuvo éxito, pudiendo también influir “esa presión añadida que se puede sentir cuando inicias la liga en casa”, factor del que Caja Rural CB Zamora supo sacar ventaja.

Por lo que respecta también a ese guion de partido, Saulo Hernández aseguró que los zamoranos no se plantean “jugar a lograr 90 o 100 puntos”, más bien “jugar el máximo número de posesiones de la mejor manera posible”. Un estilo que ayer “pese a que se cometieran muchos errores, algo esperable en un primer partido de liga”, se dejó ver en pista gracias a que “el equipo rindió a muy buen nivel”. Un trabajo que hizo sentirse “orgulloso y contento” al técnico.

Por último, Saulo Hernández dedicó la victoria, la primera de la temporada, a Octavio, Darío y Rubén. “Son jugadores que nos están ayudando a entrenar y que, pese a no tener opción de jugar hoy, han venido para querer estar con los suyos. Para mí, eso es un equipo y por eso el triunfo debe ser también para ellos”, subrayó.