El River Zamora no pudo aguantar ante el Noia FS

El River Zamora no pudo dar la sorpresa ante el Noia FS, aunque sí es cierto que lo tuvo contra las cuerdas durante muchos minutos.

El equipo zamorano llegaba a este encuentro sin complejos y tuteó sin problemas a unos locales que no pudieron superar el muro defensivo del River. Enfrente, Magi sí aprovechó una buena ocasión antes dle descanso para adelantar a los suyos.

Con la reanudación, los locales corrieron riesgos en busca del empate. Apretaron, subieron el nivel y en el 29' ponían el 1-1.

El encuentro siguió con alto ritmo y el River aguantaba las embestidas, pero en los últimos dos minutos el Noia se reencontró con el gol y con tres dianas puso el definitivo 4-1.