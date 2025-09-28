Fútbol Sala / Segunda B
El River Zamora no pudo aguantar ante el Noia FS
Magi adelantó al equipo pero los locales apretaron tras el descanso (5-1)
A. O.
El River Zamora no pudo dar la sorpresa ante el Noia FS, aunque sí es cierto que lo tuvo contra las cuerdas durante muchos minutos.
El equipo zamorano llegaba a este encuentro sin complejos y tuteó sin problemas a unos locales que no pudieron superar el muro defensivo del River. Enfrente, Magi sí aprovechó una buena ocasión antes dle descanso para adelantar a los suyos.
Con la reanudación, los locales corrieron riesgos en busca del empate. Apretaron, subieron el nivel y en el 29' ponían el 1-1.
El encuentro siguió con alto ritmo y el River aguantaba las embestidas, pero en los últimos dos minutos el Noia se reencontró con el gol y con tres dianas puso el definitivo 4-1.
