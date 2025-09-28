Raúl Pérez, entrenador del Recoletas Zamora: "Este primer triunfo también es de las canteranas"

Raúl Pérez, entrenador del Recoletas Zamora, comentó ayer tras el exitoso debut al frente del equipo naranja en la Liga Challenge en Castellón que la victoria llegó gracias al esfuerzo de sus jugadoras y al trabajo de las canteranas del club a lo largo de los días previos.

"Es una importante victoria la conseguida hoy en Castellón. La verdad es que ha sido un partido duro, especialmente si tenemos en cuenta las dificultades que hemos tenido a lo largo de la pretemporada", indicó, explicando: "prácticamente no hemos podido entrenar cinco contra cinco, el viernes sin ir más lejos pudimos contar con nueve jugadoras para poder entrenar".

Pérez se mostró "súper contento" con las suyas. "Estoy muy satisfecho con el esfuerzo que hemos hecho hoy aquí, las jugadoras lo han dado todo y ha salido todo bien, salvo algunos fallos que son normales. Además, el equipo se ha sobrepuesto al problema que ha tenido Aina en la rodilla, que esperemos no sea nada porque es una jugadora vital para nosotras".

Precisamente, al respecto de la lesión, "Rula" indicó que el equipo se vio "afectado un poco" y "eso hizo que el equipo desconectara un poco" y el marcador se estrechara. "Aun así, con el partido igualado y en el momento del empate, el equipo ha sabido irse arriba, sacar energía y dar la vuelta a la situación", subrayó.

"Queda mucho trabajo por delante, pero el equipo ha logrado hoy una importante victoria fuera de casa. Un triunfo ante un equipo duro, que tiene nueve jugadoras muy integradas en el club y ha jugado con ese plus", recalcó Raúl Pérez quien dedicó la victoria "a las canteranas", a las que dio las gracias "por ayudar a la lo largo de toda la pretemporada, durante 25 días al equipo" siendo así "parte importante de este primer triunfo".