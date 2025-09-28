Juan Sabas, entrenador del Zamora CF: "Ha sido uno de los partidos más completos desde que estoy aquí"

Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, comentó tras la victoria ante el Mérida sentirse "muy feliz" por contribuir "a la felicidad de otros mediante el fútbol", así como por un triunfo que mostró una gran imagen de sus jugadores.

"Hasta ahora, habíamos visto una versión competitiva del equipo a nivel defensivo y nos había costado más en cuanto a juego y generar opciones. Hoy hemos estado muy bien también en ese apartado; hemos sabido sufrir en momentos puntuales, pero hemos sido superiores a un AD Mérida que me parece un buen equipo con buenos jugadores. Un conjunto que espero que enderece el rumbo, por mi pasado allí", analizó sobre el encuentro el técnico, asegurando que al éxito del 3-0 "contribuyeron todos los jugadores, titulares y suplentes, manteniendo una gran intensidad". Motivo por el que felicitó al plantel y aseguró que el equipo irá más tranquilo a Tenerife", a intentar ganar donde nadie lo ha logrado hasta ahora.

En cuanto a si esta victoria pone fin a los debates en la calle sobre el inicio de liga, Sabas fue claro: "yo no puedo ni quiero luchar contra los debates en el exterior. Yo me dedico a trabajar día a día y creo que, desde que llegué, se ha visto un bloque trabajado a todos los niveles". "Entiendo que los debates tengan lugar, aunque me duela que lleguen a ocurrir sin haber perdido un partido. Aun así, yo me dedico a trabajar, intento aislarme de ello y seguir la línea de trabajo, humildad y esfuerzo que he mantenido desde que llegué", afirmó, destacando que "eso no garantiza ganar partidos", pero sí "dormir tranquilo" y encarar con confianza el duelo antes del pitido inicial. Y si bien Sabas no quiso destacar a nadie en el triunfo, no dudó en responder con halagos a las preguntas de la prensa por Márquez y Fermín, siempre anteponiendo el colectivo y mostrándose feliz por haber firmado "uno de los partidos mas completos" en su etapa en Zamora.