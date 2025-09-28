El filial del Zamora saca un empate de su visita al CDF Cubillos

CDF Cubillos: Jorge Valcarce, Alexander (Erik, m. 56), Amadou Touré (Klein, m. 42), Sy, Jaime Fernández (Ordoñez, m. 56), Emmanuel Traoré, Kamara, Contreras (Roxo, m. 66), Djire, Javier García y Rubén (Iván Prada, m. 58)

Zamora CF: Álvaro González, Aner, Rodney, Pau Silva, Hugo Borrajo, Sy (Alejandro, m. 76), Berni (Mario, m. 68), Papa Matar, Hugo Hernándz, Hugo Guzón (Gavilán, m. 83) y Palmero (Donald, m. 68).,

Sin goles.

Árbitro: Fernando Rabanillo Novoa, auxiliado por Álvarez Pardo y Rodríguez Gómez. Amonestó con cartulina amarilla a los localea Rubén, Erik, Emmanuel Traore y Ordoñez; y a los visitantes Pau Silva y Hugo Hernández.

Incidencias: Partido disputado en La Era José Luis Novo. Buena entrada.