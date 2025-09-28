Fútbol
El filial del Zamora saca un empate de su visita al CDF Cubillos
El conjunto rojiblanco se encuentra quinto en la tabla
Área 11
El Zamora CF "B" sacó un punto de su visita al difícil campo del CDF Cubillos en un partido sin goles que deja a los rojiblancos en quinta posición.
FICHA
CDF Cubillos: Jorge Valcarce, Alexander (Erik, m. 56), Amadou Touré (Klein, m. 42), Sy, Jaime Fernández (Ordoñez, m. 56), Emmanuel Traoré, Kamara, Contreras (Roxo, m. 66), Djire, Javier García y Rubén (Iván Prada, m. 58)
Zamora CF: Álvaro González, Aner, Rodney, Pau Silva, Hugo Borrajo, Sy (Alejandro, m. 76), Berni (Mario, m. 68), Papa Matar, Hugo Hernándz, Hugo Guzón (Gavilán, m. 83) y Palmero (Donald, m. 68).,
Sin goles.
Árbitro: Fernando Rabanillo Novoa, auxiliado por Álvarez Pardo y Rodríguez Gómez. Amonestó con cartulina amarilla a los localea Rubén, Erik, Emmanuel Traore y Ordoñez; y a los visitantes Pau Silva y Hugo Hernández.
Incidencias: Partido disputado en La Era José Luis Novo. Buena entrada.
- Comienza la temporada de monterías y ganchos con novedades: las capturas tendrán que ser notificadas a través de una web
- Estos son los seis premiados por Caja Rural de Zamora: merecido reconocimiento
- Nueva persona desaparecida de una residencia de mayores de Zamora
- Un piso y tierras, herencias recibidas por Manos Unidas en Zamora por... más de 630.000 euros
- Más de cien abrazos para Enrique Prieto Nieto: el magnate de Moreruela de los Infanzones celebra su 96 cumpleaños rodeado de amigos
- Caja Rural lamenta la suspensión del concierto de Raphael: 'Por nuestra parte hemos hecho todo lo posible
- Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE: 'Renfe entierra Sanabria por 15 minutos
- Estos son los camareros más majos de toda Zamora, según nuestros lectores