Félix Mojón, entrenador del BM Caja Rural Zamora: "El equipo contrarrestó muy bien al rival en todo momento"

Félix Mojón, entrenador del BM Caja Rural Zamora, señaló hoy tras la victoria de los suyos en pista del Safa Madrid que la escuadra pistacho cuajó "un buen partido" ante un rival "muy peculiar" que no puso nada fácil sumar los dos puntos.

"Estoy satisfecho porque Safa Madrid es un equipo muy peculiar, tiene un estilo muy propio con su siete contra seis en ataque, las transiciones y la defensa escalonada. Un bloque con jugadores como Pereiro y Nevado, que trabajan de forma determinada, y que te obligan a jugar de una manera concreta. Y, en ese sentido, el equipo rindió muy bien. Logró contrarrestar todo ello e hizo lo que se había planificado tras el análisis de vídeo. El 3-12 inicial dice mucho sobre ello", comentó el gallego, señalando que "si bien las rotaciones nos desordenaron un poco, el equipo siempre se mostró resolutivo cuando tuvo tensión en pista".

En este sentido, Mojón destacó que los cambios "trastabillaron un poco al bloque, acumulando muchos errores en el lanzamiento", si bien "son errores que no preocupan y que se pueden corregir". Además, "el equipo, pese a algunas exclusiones y errores, siguió sin dejar al rival mostrar sus puntos fuertes y, cuando tuvo tensión, también tuvo acierto". Un buen hacer pistacho en el que destacó a Raúl Escudero, ayer al frente de la dirección del ataque en Madrid. "Ha dado un paso adelante y llevó el equipo muy bien y a buen ritmo. Creo que firmó su mejor partido desde que está con nosotros", apuntaba Mojón, comentando que el equipo sufrió para encontrar recambio al cántabro durante sus minutos de descanso.

Precisamente, ese papel lo ejerció (entre otros) Felipe Ferreira, quien regresaba a los terrenos de juego tras su última lesión. "Felipe es un gran central y, ante la ausencia de Gigi nos ha ayudado mucho. Sin embargo, creo que sus ganas por ayudar le perjudicaron y erró muchos lanzamientos. Es normal, viene de una lesión y, quizá, su entra ha sido precipitada. Creo que no era el día para que asumiera tanta responsabilidad, pero fue muy positivo verle sumar minutos", analizó sobre el carioca un Félix Mojón contento porque su equipo "hizo que la pelota fuera rápida en todo momento para sacar rendimiento sobre sus doses" y que demostró contar con alternativas en todas las parcelas.

"Creo que en líneas generales fuimos superiores. En ataque, el juego fue fluido y generamos ocasiones, aunque nos costara materializaras. Y, atrás, la defensa fue buena y consiguió dejar a uno de los rivales más goleadores de la categoría en solo 26 tantos pese a las exclusiones, dos de ellas en los cambios. Un punto, este último, en el que vamos a seguir trabajando", subrayó.