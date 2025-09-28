Fallece el exseleccionador español Javier García Cuesta

El mundo del balonmano despide este domingo al exseleccionador español Javier García Cuesta, que ha fallecido a los 78 años en Gijón.

García Cuesta se formó como jugador en las filas del Colegio Corazón de María de Gijón de la mano del ilustre José Antonio Roncero. Vistió la camiseta de la selección asturiana y la selección española, en las que fue capitán disputando 63 encuentros oficiales entre 1968 y 1975 y participó en los Juegos Olímpicos de Múnich 1792 y el Campeonato del Mundo de la R.D.A. en 1974.

Se convirtió en Entrenador Nacional de Balonmano en 1971, nº1 de su promoción y se licenció en Educación Física por el I.N.E.F. de Madrid, realizando la maestría en balonmano (1975) y en futbol (1978).

Ha sido Director Técnico y Seleccionador de España (1989-1992 y entre 2005-2009). Dirigió a España en los Juegos Olímpicos de Barcelona ’92.

Además ha sido Seleccionador Nacional, Director Técnico y Olímpico de diferentes federaciones nacionales: U.S.A. (masculino y femenino), Egipto, Portugal y Brasil.

El 3 de enero de 2002, dirigió a la Selección de Asturias en un encuentro internacional amistosos contra la selección de Brasil (28-22).