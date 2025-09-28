Atletismo/ XIV Carrera de la Guardia Civil
Éxito rotundo en la Carrera de la Guardia Civil de Zamora: triunfos de Jorge Rodríguez y Rebeca Perea
Cientos de corredores, caminantes y patinadores se citaron en esta mítica prueba solidaria por las calles de la capital
Ni la lluvia caída durante la noche ni el cielo plomizo con el que despertó la jornada dominical impidieron la celebración de la mítica Carrera de la Guardia Civil en Zamora, una prueba muy consolidada en el calendario deportivo de la provincia, de carácter solidario, y que en esta edición estuvo dominada por Jorge Rodríguez Beneítez, que se hizo con el triunfo tras cruzar la línea de meta primero y en solitario. Desde la salida en la Plaza de La Marina, el corredor zamorano tomó posiciones en el grupo de cabeza, reafirmándose en su papel como uno de los favoritos a la victoria final. Marcó y lideró el circuito urbano por las principales calles de la capital del Duero hasta completar los casi 5 kilómetros en un tiempo definitivo de 14:41.
Ocho segundos después hacía su aparición el segundo clasificado, Antonio Amilcar Perea, para cerrar el trío ganador de la general con Jesús Prieto de la Iglesia, que se colgó el bronce, también muy peleador y es que la calidad y el nivel de los participantes hacían intuir la dura lucha por el podio. Conocidos los vencedores en categoría masculina, el público congregado fue recibiendo entre aplausos y vítores a los atletas: Sergio Sotelo, Guillermo Perea, Alejandro Montalvo... hasta la llegada de la primera fémina, vigésima en el cómputo global. Parando el crono en 16:41, Rebeca Perea Corral, juvenil de Talavera, se alzaba como ganadora de esta prueba que recauda fondos para los afectados por las enfermedades raras a través de la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, que trabaja con ahínco por esta causa.
Poco a poco los participantes fueron llegando a término con Elena Barbero y Lara de Castro, del Zamora Corre, coronándose como segunda y tercera, respectivamente, en la general y cruzando la línea de meta de la mano demostrando una total deportividad y camaradería. La fiesta del deporte y la solidaridad volvía a ser una realidad en el centro de Zamora y no solo con espacio para los atletas más en forma. Lo cierto es que una vez más, la organización abrió la opción para que categorías inferiores, además de caminantes y patinadores, según preferencias, apoyasen la causa y salieran a la calle por un gran motivo.
Así, la ciudad volvió a ser una marea de solidaridad que no empañó la meteorología. Un éxito que servirá para ayudar a los que más lo necesitan y que se ha convertido en una de las pruebas deportivas más esperadas. El futuro está asegurado en una cita en la que las zancadas y pasos son solidarios.
CLASIFICACIÓN
GENERAL MASCULINA
1 .- Jorge Rodríguez 14:41
2.- Antonio Amilcar Perea 14:49
3.- Jesús Prieto 14:50
4.- Sergio Sotelo 15:03
5.- Guillermo Perea 15:04
6 .- Alejandro Montalvo 15:28
7.- Iván Antón 15:32
8.- Roberto Llana 15:40
9: Raúl Álvarez 15:46
10.- Tomás Sánchez 15:54
11.- Asier Cuéllar 15:58
12.- Ricardo Jiménez 15:59
13.- Samuel Pérez 16:05
14.- José Juan Clemente 16:10
15.- Roberto Marron 16:13
GENERAL FEMENINA
1.- Rebeca Perea16:41
2.- Elena Barbero17:57
3.- Lara de Castro17:57
4.- Elena Calvete18:01
5.- Nerea Miguel18:04
6.- Ana Temprano19:14
7.- Tania Sánchez19:32
8.- Elisa Urtasun19:45
9.-Aitana Gómez19:45
10.-Emma Méndez19:46
11.- Judit Vacas19:51
12.- Nerea Palacios20:04
13.- Emilia Vizán20:09
14.- Sophie Galizor 20:15
15.-Enya Martínez20:!7
